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رياضة

بعد 166 عاماً و77 محاولة فاشلة... نادٍ عريق يكتب التاريخ في كأس إنكلترا!

Lebanon 24
08-11-2026 | 01:45
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بعد 166 عاماً و77 محاولة فاشلة... نادٍ عريق يكتب التاريخ في كأس إنكلترا!
بعد 166 عاماً و77 محاولة فاشلة... نادٍ عريق يكتب التاريخ في كأس إنكلترا! photos 0
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بعد 77 محاولة لم تكلّل بالنجاح، تمكّن نادي كراي واندررز من بلوغ الدور الأول من كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه الممتد منذ عام 1860، محققاً إنجازاً طال انتظاره على مدى 166 عاماً.

وجاء التأهل بطريقة دراماتيكية، بعدما احتاج الفريق إلى خوض مباراة إعادة أمام بيدفورد تاون في الدور التأهيلي الرابع، إثر انتهاء المواجهة الأولى بالتعادل السلبي في 17 تشرين الأول.

وفي مباراة الإعادة التي أُقيمت على ملعب "فلامينغو بارك" بعد ثلاثة أيام، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، قبل أن تمتد المباراة إلى شوطين إضافيين. وتقدّم بيدفورد في الدقيقة 101، لكن مهاجم كراي أد يوسف أدرك التعادل 2-2، فارضاً الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وتألق حارس كراي جاي جاي بريغز، المعار من كامبريدج يونايتد، بتصديه لركلتين، فيما سجّل المراهق ياكوب لوي الركلة الحاسمة من مسافة 12 ياردة، ليقود فريقه إلى الفوز 4-3 والتأهل التاريخي.

وقال قائد الفريق فرانكي ريموند لـ"بي بي سي لندن" إن التأهل يعني الكثير لجميع أفراد النادي، مضيفاً أن الوصول إلى الدور الأول للمرة الأولى، من جانب اللاعبين والجهاز الفني، يشكل إنجازاً كبيراً لنادٍ عريق.

ويُعد كراي واندررز، الذي تأسس عام 1860، من أقدم أندية كرة القدم في العالم، وهو أقدم نادٍ في لندن لا يزال موجوداً. كما ساهم في تأسيس دوري كينت عام 1894، وكان نادياً حاضناً لفريق وولويتش أرسنال، المعروف اليوم باسم أرسنال، بين عامي 1895 و1907.

ومن المحطات المرتبطة بتاريخ النادي أيضاً انطلاق مسيرة مدافع مانشستر سيتي والمنتخب الإنكليزي مارك غيهي من أكاديمية الناشئين التابعة له، عندما كان في السادسة من عمره.

ويحتل كراي حالياً المركز الثامن عشر في دوري إستمين الممتاز، وهو المستوى السابع في هرم كرة القدم الإنكليزية، ولا يفصله عن منطقة الهبوط سوى فارق الأهداف، رغم امتلاكه أربع مباريات مؤجلة على الأقل مقارنة بالفرق المحيطة به.

ولم يكن طريقه إلى الدور الأول سهلاً، إذ خاض سبع مباريات في الأدوار التأهيلية الأربعة، بينها ثلاث مباريات إعادة، بمجموع 660 دقيقة من اللعب.

أما مكافأته على هذا التأهل، فستكون مواجهة صعبة أمام ستوكبورت كاونتي، صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى، على ملعبه، يوم الأحد، في مباراة تُنقل مباشرة عبر قناة "بي بي سي تو".

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