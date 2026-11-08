هافيرتز يتحوّل إلى مشكلة في هجوم أرسنال!

حقق فوزاً صعباً على بهدف من دون رد، لكنه خرج من المواجهة مع مشكلة هجومية لافتة، بعدما واصل لاعبوه الوقوع في مصيدة التسلل، في ظاهرة يتصدرها المهاجم الألماني بأرقام غير مسبوقة هذا الموسم.

وارتفع عدد حالات التسلل التي ارتكبها أرسنال إلى 35 خلال أول عشر مباريات له في الممتاز، وهو أعلى رقم بين فرق المسابقة، وبفارق 11 حالة عن أقرب منافسيه.

وكان الفريق قد سجّل أربع حالات تسلل إضافية أمام هال سيتي، في مباراة انتهت بفوزه 1-0، بعدما سجل القائد هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 72، مستفيداً من كرة مرتدة عقب تسديدة نوني مادويكي.

ويتصدر هافيرتز قائمة اللاعبين الأكثر وقوعاً في التسلل بـ15 حالة، متقدماً بسبع حالات على أقرب منافسيه، كما تجاوز وحده عدد حالات التسلل التي ارتكبها أي لاعب من أرسنال خلال موسم التتويج الماضي بأكمله. ويأتي ثالثاً في ترتيب الدوري برصيد سبع حالات.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية لأنها تمثل تحولاً عن المواسم السابقة، إذ لم يكن أرسنال يعاني بصورة استثنائية من هذه المشكلة خلال المواسم الستة الماضية، وفق التقرير، الذي أشار إلى أن توقيت تحركات اللاعبين وتأخر التمريرات قد يكونان من أبرز أسبابها.

وأقر المدرب ميكيل أرتيتا بوجود مشكلة، قائلاً إن الفريق يملك مجالات عدة يحتاج إلى تحسينها، ومن بينها توقيت التحركات ومراعاة موقع المدافعين والمساحات المتاحة. وأضاف أن عدد حالات التسلل مرتفع أكثر مما ينبغي.

كما لفت التقرير إلى أن مارتن أوديغارد يتصدر الدوري في عدد التمريرات التي انتهت بوصول زملائه إلى موقف تسلل، بعدما سجّل تسع تمريرات من هذا النوع، في حين ارتكب برونو غيمارايش أربعاً.

ورأى أرتيتا أن فريقه يحتاج إلى أن يكون أكثر فاعلية وواقعية في التعامل مع التكتلات الدفاعية، بدلاً من محاولة بناء الهجمات للوصول إلى هدف مثالي، مشيراً إلى ضرورة إيجاد طرق أكثر مباشرة وفعالية للتسجيل.

ومع ذلك، لا يعتبر التقرير أن هذه المشكلة ستستمر بالضرورة، إذ أشار إلى أن الإصابات قلّصت في المواسم الأخيرة فترات مشاركة هافيرتز وأوديغارد معاً، وأن انتظام مشاركتهما إلى جانب قد يساعد الفريق الانسجام الهجومي. (CBS Sports)