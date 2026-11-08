نوريس يتصدر انطلاق جائزة ساو باولو... والأمطار تفرض تحدياً جديداً على السائقين

انتزع لاندو نوريس مركز الانطلاق الأول في جائزة ساو باولو الكبرى للفورمولا 1، بعدما حقق أسرع زمن في التجارب التأهيلية التي أُقيمت في ظروف جوية صعبة، وشهدت هطول أمطار غزيرة تسببت في تأخير انطلاقها نحو ساعة ونصف الساعة.

وحقق سائق ماكلارين مركز الانطلاق الأول للمرة الثالثة توالياً في ، متقدماً على بطل العالم كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، الذي سينطلق إلى جانبه من الصف الأول.

وكان راسل قد حلّ ثانياً في التصفيات، لكنه سيتراجع إلى المركز السابع بسبب عقوبة إرجاعه خمسة مراكز على شبكة الانطلاق، نتيجة استخدام محرك احتراق داخلي جديد. واستفاد من ذلك ليام لاوسون سائق "راسينغ بولز" ونيكو هولكنبرغ سائق "أودي"، اللذان تقدما إلى المركزين الثالث والرابع.

أما ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، والبريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، فسينطلقان من مؤخرة الترتيب بسبب عقوبات مرتبطة باستخدام محركات جديدة.

وبحسب"BBC Sport"، وصف نوريس ظروف التصفيات بأنها من بين الأكثر ابتلالاً التي قاد فيها سيارته، فيما ينتظر السائقون احتمال استمرار الأمطار خلال السباق ، المقرر إقامته الأحد على حلبة إنترلاغوس.

وتنطلق جائزة ساو باولو الكبرى عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش، في سباق يمتد على 71 لفة، وسط توقعات بهطول زخات مطر خفيفة ورياح معتدلة، مع درجة حرارة قصوى تبلغ 17 درجة مئوية.

مرسيدس على أعتاب لقب الصانعين

وتدخل مرسيدس سباق البرازيل وهي قريبة من حسم بطولة الصانعين، إذ تتقدم على فيراري بفارق 126 نقطة، ولن تكون بحاجة سوى إلى التفوق عليها بثلاث نقاط على الأقل في نهاية عطلة نهاية الأسبوع لضمان اللقب.

وإذا تحقق ذلك، فسيكون اللقب التاسع لمرسيدس في بطولة الصانعين، بعدما سبق لها الفوز بالبطولة ثماني مرات متتالية بين عامي 2014 و2021.