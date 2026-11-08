إبراهيم عادل يبدع في الدنمارك.. هدفان وتمريرتان حاسمتان وتقييم 10/10

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قدم الدولي المصري إبراهيم عادل واحدة من أفضل مبارياته بقميص نورشيلاند الدنماركي، بعدما قاد فريقه لتحقيق انتصار عريض على حساب راندرز بنتيجة 6-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الدنماركي.ولعب الجناح المصري دور البطولة في السداسية، بعدما سجل هدفين وصنع هدفين آخرين، ليكون المساهم الأبرز في الانتصار الكبير الذي أعاد نورشيلاند إلى دائرة المنافسة على مراكز المقدمة.ظهر إبراهيم عادل بصورة مميزة خلال اللقاء، حيث صنع هدف التقدم لزميله ألكسندر ليند في الدقيقة 25، قبل أن يواصل تألقه في الشوط الثاني بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 53.وعاد النجم المصري ليهز الشباك مجددًا في الدقيقة 75، مسجلًا الهدف الخامس لنورشيلاند، كما أسهم في صناعة الهدف السادس لزميله ألكسندر ليند، ليجمع بين التسجيل والصناعة في ليلة استثنائية بالدوري الدنماركي.بهذا الانتصار، رفع نورشيلاند رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بفارق 9 نقاط عن كوبنهاغن، بينما تجمد رصيد راندرز عند 11 نقطة في المركز والأخير.تقييم إبراهيم عادل في مباراة نورشيلاند وراندرزعكست الأرقام حجم التأثير الذي تركه إبراهيم عادل في المباراة، بعدما حصل على التقييم الكامل 10 من 10 وفقًا لموقع "سوفا "، ليكون صاحب العلامة الأبرز في المواجهة.ونال إبراهيم عادل التقييم بالدرجة الكاملة (10) بحسب موقع سوفا سكور، ووجه 3 تسديدات كما قدم 45 تمريرة صحيحة من أصل 57.ولمس اللاعب 91 مرة كما راوغ 5 من أصل 12 بينما خسر الاستحواذ 29 مرة.وفاز اللاعب المصري بالصراعات الثنائية 8 مرات من أصل 20، بينما حصل على الكرات الهوائية مرتين من أصل 3.وتمنح هذه المباراة إبراهيم عادل دفعة معنوية مهمة، في ظل نجاحه في الجمع بين الفاعلية التهديفية وصناعة الفرص، بعدما كان عنصرًا حاسمًا في أربعة أهداف خلال انتصار فريقه الكبير.ويعكس الأداء الذي قدمه النجم المصري قدرته على صناعة الفارق في التجربة الأوروبية، خاصة مع حصوله على أعلى تقييم ممكن، وتأكيد حضوره كأحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف نورشيلاند خلال المواجهة.