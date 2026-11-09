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رياضة

علي ماهر يكشف خطته لمنتخب مصر

Lebanon 24
09-11-2026 | 01:10
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علي ماهر يكشف خطته لمنتخب مصر
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وعد المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لكرة القدم، علي ماهر، ببناء فريق قوي وشرس هجوميا ودفاعيا، مؤكدا أن النجم محمد صلاح سيكون أحد أبرز ركائز المرحلة المقبلة، وذلك بالتزامن مع إعلانه قائمة تضم 26 لاعبا لمواجهتي مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.
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وقال ماهر، في تصريحات لقناة "أون سبورت" المصرية، إنه تولى مسؤولية المنتخب بهدف خدمة الكرة المصرية واستكمال العمل الذي بدأه الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن، موجها الشكر إليه وإلى شقيقه إبراهيم حسن على جهودهما خلال الفترة الماضية.

وأكد أن هدفه بناء منتخب يتمتع بالقوة والقدرة على المنافسة، ويقدم كرة قدم هجومية يستمتع بها الجمهور، إلى جانب تحقيق نتائج إيجابية.

وأضاف أن المنتخب المصري يضم مجموعة من أفضل اللاعبين في تاريخه، وفي مقدمتهم محمد صلاح، الذي وصفه بأنه "أفضل لاعب في تاريخ مصر"، مشددا على أنه يمثل قدوة لزملائه داخل الملعب وخارجه.

وطالب ماهر الجماهير المصرية بدعم اللاعبين والالتفاف حول المنتخب، مؤكدا أن تحقيق الأهداف يتطلب العمل والمثابرة وتكاتف الجميع.

تغييرات واسعة في قائمة المنتخب

وتزامنت تصريحات ماهر مع إعلانه أول قائمة رسمية منذ توليه المهمة خلفا لحسام حسن، استعدادا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

وشهدت القائمة عدة تغييرات، أبرزها عودة حارس الأهلي محمد الشناوي، الذي غاب عن المعسكر السابق لأسباب فنية، في قرار أثار جدلا آنذاك بسبب تصريحات المدرب السابق حسام حسن.

كما عاد محمود حسن تريزيجيه، لاعب الرياض السعودي، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن التوقف الدولي الماضي.

وضمت القائمة أيضا ثنائي الزمالك محمود حمدي "الونش" ومحمد شحاتة، إلى جانب ناصر ماهر لاعب بيراميدز، بعد غياب طويل.

وفي المقابل، شهدت القائمة الظهور الأول لمهاجم مودرن سبورت محمود ممدوح، بعد تألقه وتصدره قائمة هدافي الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

قائمة منتخب مصر

وضمت القائمة 26 لاعبا، موزعين على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد علاء.
خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.
خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.
خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، محمود ممدوح.
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