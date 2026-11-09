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رياضة

بعد تأجيل كأس آسيا.. قرار جديد مرتقب لمدرب أستراليا

Lebanon 24
09-11-2026 | 06:30
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بعد تأجيل كأس آسيا.. قرار جديد مرتقب لمدرب أستراليا
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أبدى مدرب المنتخب الأسترالي لكرة القدم، توني بوبوفيتش، استعداده لتمديد عقده لفترة طويلة، عقب تأجيل بطولة كأس آسيا إلى عام 2028، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على إعادة بناء المنتخب وتجربة لاعبين جدد استعداداً للاستحقاق القاري.
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وكان بوبوفيتش قد رفض سابقاً عرضاً من الاتحاد الأسترالي لتمديد عقده أربع سنوات، حتى كأس العالم 2030، مفضلاً توقيع عقد ينتهي مع الموعد الأصلي لكأس آسيا في شباط المقبل.

لكن تأجيل البطولة إلى عام 2028، عقب الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي اليمنية على السعودية، الدولة المضيفة، دفع المدرب الأسترالي إلى إعادة النظر في مستقبله.

وقال بوبوفيتش، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من الدوحة، الاثنين، إنه منفتح على جميع الاحتمالات بشأن تمديد عقده، متوقعاً إجراء محادثات مع الاتحاد الأسترالي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "أنا سعيد للغاية في هذا المنصب. إنه شرف وامتياز، وأدرك جيداً قيمة هذه الوظيفة وأحرص عليها".

وكان بوبوفيتش قد تولى تدريب أستراليا خلفاً لغراهام أرنولد في أواخر عام 2024، وقاد المنتخب إلى التأهل لكأس العالم 2026، حيث بلغ دور الـ32.

ويستعد المنتخب الأسترالي لمواجهة قطر، حاملة لقب كأس آسيا، ودياً في الدوحة يوم الجمعة، قبل لقاء الأردن في عمّان الأسبوع المقبل.

وكانت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في أستراليا قد أعلنت أن أغلبية كبيرة من لاعبي المنتخب تؤيد إعادة جدولة مباراة الأردن أو نقلها إلى مكان آخر بسبب المخاوف الأمنية في المنطقة.

في المقابل، أكد بوبوفيتش أن أياً من اللاعبين لم يعتذر عن المشاركة لأسباب أمنية، بعدما أعلن تشكيلة تضم 25 لاعباً، بينهم سبعة لم يسبق لهم تمثيل المنتخب، أبرزهم مدافع سنترال كوست مارينرز ديزل هيرينجتون، الذي ينضم إلى شقيقه الأصغر لوكاس.

وأوضح المدرب الأسترالي أن تأجيل كأس آسيا سيمنحه فرصة إضافية لاختبار عناصر جديدة ودمجها في المنتخب، مشيراً إلى أن تغيير موعد البطولة يستدعي تعديل الخطط الفنية والاستعدادات خلال الأشهر المقبلة.
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