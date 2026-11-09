إلى جانب ميسي ومبابي.. حكيمي يحجز مكانه بين الأفضل في العالم

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أعلنت رابطة لاعبي المحترفين "فيفبرو" التشكيلة المثالية لعام 2026، والتي شهدت حضور النجم المغربي أشرف حكيمي، مدافع الفرنسي، إلى جانب أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وفي مقدمتهم والفرنسي كيليان مبابي.وبحسب ما أوردته " نت"، جاء اختيار التشكيلة بعد تصويت شارك فيه 19 ألفاً و806 لاعبين محترفين من مختلف أنحاء العالم، لاختيار أفضل 11 لاعباً خلال العام، في جائزة تتميز بأن اللاعبين أنفسهم يتولون تحديد الفائزين.وحجز حكيمي مكانه في خط الدفاع إلى جانب البرتغالي نونو مينديز والإسباني باو كوبارسي، فيما اختير الإسباني ديفيد رايا لحراسة المرمى.أما خط الوسط، فضم الإنجليزي جود بيلينغهام والإسباني رودري والبرتغالي فيتينيا، بينما جمع خط الهجوم أربعة من أبرز نجوم اللعبة، هم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينغ هالاند والإسباني لامين جمال.ويعكس اختيار حكيمي استمرار حضوره بين نخبة المدافعين عالمياً، بعدما حافظ على مكانته في المنافسة مع أبرز لاعبي الأندية الأوروبية، ليكون ممثلاً للكرة المغربية والعربية في التشكيلة.وتحظى جائزة "فيفبرو" بمكانة خاصة في عالم كرة القدم، نظراً إلى اعتمادها على تصويت اللاعبين المحترفين حصراً، بعيداً عن اختيارات الصحافيين ولجان التحكيم، ما يمنح نتائجها أهمية إضافية باعتبارها تعكس تقييم اللاعبين لأداء زملائهم داخل الملاعب.