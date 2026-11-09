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رياضة

مورينيو قلق على نجوم ريال مدريد.. ويوجّه رسالة لمدربي المنتخبات

Lebanon 24
09-11-2026 | 23:00
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مورينيو قلق على نجوم ريال مدريد.. ويوجّه رسالة لمدربي المنتخبات
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أعرب مدرب ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو، عن قلقه من فترة التوقف الدولي المقبلة، محذراً من تأثير الإرهاق والإصابات على لاعبيه، بعدما حقق الفريق ثمانية انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.
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ويستعد نحو 18 لاعباً من ريال مدريد للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية، بينهم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وفيديريكو فالفيردي، للمشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبية والتصفيات الأفريقية واللقاءات الودية.

وجاءت مخاوف مورينيو عقب فوز فريقه على فالنسيا بثلاثية نظيفة، إذ أكد أن اللاعبين بحاجة إلى الراحة والتعافي بعد سلسلة من المباريات المكثفة.

وقال المدرب البرتغالي: "هذه الفترة تقلقني، لأنه لو بقي اللاعبون معنا لكنا أولينا اهتماماً كبيراً باستعادة لياقتهم، لكنهم سيكونون مع منتخباتهم الوطنية".

ووجّه مورينيو رسالة إلى مدربي المنتخبات، داعياً إياهم إلى مراعاة الحالة البدنية للاعبين وعدم تحميلهم أعباء إضافية، مشدداً على ضرورة منحهم الوقت الكافي للتعافي وتجنّب الإصابات.

وتأتي فترة التوقف في وقت يعيش فيه ريال مدريد مرحلة إيجابية، بعدما حقق ثمانية انتصارات متتالية، بينها الفوز على برشلونة في الكلاسيكو، ما يعزز مخاوف الجهاز الفني من تأثر مسيرة الفريق عند استئناف المنافسات.

ومن المقرر أن يستأنف ريال مدريد مبارياته بمواجهة سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، قبل لقاء فينورد في دوري أبطال أوروبا، ثم ديبورتيفو ألافيس في الليغا.
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