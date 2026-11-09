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رياضة

نادٍ إماراتي يستقطب نجوم الدوري الإنجليزي.. وبنزيمة وبوغبا على قائمته

Lebanon 24
09-11-2026 | 16:21
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نادٍ إماراتي يستقطب نجوم الدوري الإنجليزي.. وبنزيمة وبوغبا على قائمته
نادٍ إماراتي يستقطب نجوم الدوري الإنجليزي.. وبنزيمة وبوغبا على قائمته photos 0
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تحوّل نادي "أرابيان فالكونز" (الصقور العربية) الإماراتي، الذي تأسس في دبي عام 2023، إلى وجهة لعدد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز السابقين، ضمن مشروع يهدف إلى تطوير المواهب الشابة وفتح الطريق أمامها للاحتراف في أوروبا.
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ويبرز في المشروع جونجو شيلفي، لاعب ليفربول ونيوكاسل السابق، الذي اعتزل كرة القدم في نيسان 2026، وتولى تدريب الفريق المنافس في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

كما انضم إلى النادي داني سيمبسون، بطل الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي موسم 2015-2016، ليشغل دور اللاعب والمدرب المساعد، إلى جانب رافيل موريسون، لاعب مانشستر يونايتد السابق، الذي يحمل شارة قيادة الفريق.

ويضم المشروع أيضاً جيسون بانشون، لاعب كريستال بالاس السابق، الذي يشغل منصب الشريك في ملكية النادي ورئيس العمليات الكروية.

ورغم حداثة تأسيسه، نجح النادي في الصعود إلى دوري الدرجة الثانية الإماراتي خلال موسمه الأول، ويحتل حالياً المركز السادس، بفارق 6 نقاط عن المتصدر.

ولم تتوقف طموحات النادي عند استقطاب اللاعبين السابقين في الدوري الإنجليزي، إذ وجّه في أيلول الماضي دعوة مفتوحة إلى عدد من النجوم، بينهم كريم بنزيمة وبول بوغبا ورحيم سترلينغ وجادون سانشو وفيليبي كوتينيو، للتدرب والمشاركة في المباريات من دون الالتزام بعقود طويلة الأمد.

وتهدف المبادرة إلى مساعدة اللاعبين غير المرتبطين بأندية على الحفاظ على جاهزيتهم البدنية والفنية، مع السماح لهم بالمغادرة فور حصولهم على عروض جديدة.

ويسعى النادي من خلال هذه التجربة إلى الجمع بين خبرات اللاعبين المخضرمين وتطوير المواهب الصاعدة، بهدف تعزيز حضوره في كرة القدم الإماراتية والتقدم إلى مستويات أعلى.
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