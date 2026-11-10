من الملاعب إلى قصور الرئاسة.. نجوم رياضيون دخلوا عالم السياسة

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أعاد إعلان بطل الجودو الفرنسي تيدي رينر ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، تسليط الضوء على رياضيين انتقلوا من منصات التتويج والملاعب إلى عالم السياسة، وتمكن بعضهم من الوصول إلى أعلى المناصب في بلدانهم.وأعلن رينر، الحائز 5 ألقاب أولمبية و11 لقباً عالمياً، ترشحه الاثنين 9 تشرين الثاني، تحت شعار " التي نريدها"، لينضم إلى قائمة من الرياضيين الذين قرروا استثمار شهرتهم في العمل السياسي.ويُعد النجم الليبيري السابق جورج ويا من أبرز هؤلاء، بعدما انتقل من التألق مع أندية أوروبية كبرى، بينها ميلان وباريس سان جيرمان، والفوز بالكرة الذهبية عام 1995، إلى رئاسة ليبيريا عقب فوزه في انتخابات 2017. وتولى الحكم بين عامي 2018 و2024، قبل خسارته الانتخابات أمام جوزيف بواكاي.وفي جورجيا، وصل لاعب مانشستر سيتي السابق ميخائيل كافيلاشفيلي إلى الرئاسة في كانون الأول 2024، بعد مسيرة سياسية بدأت بدخوله البرلمان عام 2016، وسط اعتراضات من على شرعية انتخابه.أما نجم الكريكيت الباكستاني عمران خان، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم عام 1992، فانتقل إلى السياسة وأسس حزب "حركة الإنصاف" عام 1996، قبل أن يتولى رئاسة الوزراء عام 2018. وانتهت ولايته بحجب الثقة عنه عام 2022، فيما يقبع في السجن على خلفية قضايا قضائية.وتضم القائمة أيضاً الرئيس الأميركي الأسبق جيرالد فورد، الذي مارس كرة القدم الأميركية خلال دراسته الجامعية، وأحمد بن بلة، أول رئيس للجزائر المستقلة، الذي سبق أن لعب لفترة قصيرة مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي.وفي المقابل، لم يتمكن جميع الرياضيين من بلوغ الرئاسة، إذ خاض أسطورة الملاكمة الفلبينية ماني باكياو انتخابات بلاده عام 2022، لكنه حل ثالثاً، فيما فشل نجم كرة السلة الأميركي السابق بيل برادلي في الحصول على ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية عام 2000.وتُظهر هذه التجارب أن الشهرة الرياضية قد تفتح الطريق أمام العمل السياسي، لكنها لا تضمن النجاح الانتخابي، في ظل اختلاف طبيعة المنافسة بين الملاعب وصناديق الاقتراع.