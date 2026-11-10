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رياضة

بسبب العقوبات الأميركية.. العراق يمنع طائرة منتخب إيران من الهبوط في البصرة

Lebanon 24
10-11-2026 | 15:23
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اضطر المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى دخول العراق براً، الثلاثاء، بعدما رفضت السلطات العراقية السماح للطائرة التي تقل بعثته بالهبوط في مطار البصرة الدولي، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على شركات طيران إيرانية.
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وبحسب وكالة "رويترز"، أكد مسؤولون في مطار البصرة أن سلطة الطيران المدني العراقية رفضت استقبال الطائرة خشية تعرّض المطارات العراقية لإجراءات عقابية أميركية.

وأوضح مسؤول في القنصلية الإيرانية بالبصرة أن الطائرة اضطرت إلى الهبوط في مطار عبادان الإيراني، القريب من الحدود العراقية، قبل أن تواصل البعثة رحلتها براً إلى البصرة عبر منفذ الشلامجة الحدودي.

من جهته، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن المنتخب كان قد حصل على موافقة مسبقة للسفر مباشرة من طهران إلى البصرة، إلا أن السلطات العراقية ألغت تصريح الهبوط قبل ساعات من موعد الرحلة.

وتأتي الحادثة قبيل انطلاق بطولة دولية ودية تستضيفها مدينة البصرة، الجمعة 13 تشرين الثاني، بمشاركة منتخبات العراق وإيران ولبنان وفلسطين.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب العراقي البطولة بمواجهة لبنان على ملعب البصرة الدولي، فيما يلتقي المنتخب الإيراني نظيره الفلسطيني السبت 14 تشرين الثاني.
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