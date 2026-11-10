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رياضة

رغم راتبه الضخم.. إنزاغي يقترب من مغادرة الهلال السعودي

Lebanon 24
10-11-2026 | 14:00
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رغم راتبه الضخم.. إنزاغي يقترب من مغادرة الهلال السعودي
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تتزايد التكهنات بشأن مستقبل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي مع نادي الهلال السعودي، وسط تقارير تشير إلى احتمال رحيله مع نهاية الموسم الحالي، وعدم تجديد عقده، في ظل اهتمام أندية أوروبية بالتعاقد معه.
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وبحسب الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، فإن إنزاغي يتجه إلى عدم تمديد عقده مع الهلال، ما قد يمهّد لعودته إلى الملاعب الأوروبية في حزيران المقبل، بعد تجربة بدأت صيف عام 2025.

ويتقاضى المدرب الإيطالي راتباً سنوياً يُقدّر بنحو 26 مليون يورو، بعدما تولّى تدريب الهلال عقب رحيله عن إنتر ميلان، إثر خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وخلال موسمه الأول، قاد إنزاغي الهلال إلى التتويج بكأس الملك، لكنه أخفق في إحراز لقب الدوري السعودي، بعدما حسم النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو المنافسة في الجولة الأخيرة.

كما حقق الهلال تحت قيادته سلسلة من 47 مباراة متتالية من دون هزيمة في مختلف المسابقات، قبل أن ينهيها فريق نيوم في أيلول الماضي.

وتشير التقارير إلى اهتمام أندية إيطالية وإنجليزية بخدمات إنزاغي، بعدما ارتبط اسمه بإمكانية تدريب يوفنتوس أو نابولي.

وكان إنزاغي قد حقق نجاحات بارزة مع إنتر ميلان، أبرزها الفوز بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي ثلاث مرات، إلى جانب بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي عن رحيل المدرب الإيطالي، فيما يبقى مستقبله مع الهلال مفتوحاً على احتمالات عدة مع اقتراب نهاية عقده.
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رياضة

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