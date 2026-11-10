قبل 10 سنوات طُرد من وظيفته.. واليوم يكتب التاريخ في إنجلترا

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قبل عشر سنوات، خسر المدرب الألماني فابيان هورتسلر وظيفته في بيع اللوحات الفنية بسبب انشغاله بمشاهدة مباريات خلال ساعات العمل، لكنه اليوم بات أحد أبرز المدربين الصاعدين في ، بعدما قاد برايتون إلى المركز الثاني في الترتيب.وشهدت مسيرة هورتسلر، البالغ 33 عاماً، تحولات لافتة، إذ واجه في شباط الماضي مطالبات جماهيرية بإقالته، بعدما تراجعت نتائج برايتون إلى المركز ، إثر تحقيق فوز واحد خلال 12 مباراة.وجاءت الاحتجاجات عقب خسارة الفريق أمام كريستال بالاس بهدف دون رد، حين هتف آلاف المشجعين ضد المدرب الألماني، الذي أكد لاحقاً أنه اختار مواصلة العمل بدلاً من الاستسلام للضغوط.لكن المشهد تبدّل بعد ثمانية أشهر، بعدما حقق برايتون سلسلة نتائج مميزة، أبرزها الفوز على كريستال بالاس بخماسية نظيفة، والتغلب على ومانشستر سيتي، قبل الانتصار على برينتفورد بهدفين دون رد في الثامن من تشرين الثاني.ورفعت هذه النتائج رصيد برايتون إلى 22 نقطة من عشر مباريات، ليحتل المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر، بعدما سجل 26 هدفاً، محققاً أفضل بداية له في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي.وكان هورتسلر قد اعتزل كرة القدم لاعباً في سن الثالثة والعشرين، بعدما أدرك صعوبة الوصول إلى أعلى المستويات، ليتجه إلى التدريب في أحد الأندية الصغيرة، بالتزامن مع عمله في بيع اللوحات لتأمين نفقاته.ومن تلك البداية المتواضعة، أصبح هورتسلر أصغر مدرب دائم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، في مسيرة انتقل خلالها من فقدان وظيفته بسبب شغفه بكرة القدم إلى منافسة كبار المدربين في إنجلترا.