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رياضة

منافس قوي لإنفانتينو.. من هون أرسين فينغر؟

Lebanon 24
11-11-2026 | 00:59
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يدرس المدرب الفرنسي أرسين فينغر إمكانية الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في خطوة قد تضعه في مواجهة الرئيس الحالي للاتحاد جياني إنفانتينو.
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ولا يزال مدرب أرسنال السابق، البالغ من العمر 77 عاما، واحدا من عدة مرشحين محتملين قد يحظون بدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الذي يسعى إلى تقديم منافس قوي وذي مصداقية في مواجهة إنفانتينو.

وذكر تقرير لصحيفة "آيريش تايمز" أن فينغر لم يحسم بعد قراره النهائي بشأن خوض الانتخابات.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد ذكرت خلال عطلة نهاية الأسبوع أن فينغر "يميل إلى الترشح"، وأنه يناقش هذه الخطوة ويدرسها منذ عدة أسابيع.

لماذا يعد فينغر منافسا قويا لإنفانتينو؟

من شأن السمعة الكبيرة التي يتمتع بها فينغر في عالم كرة القدم، إلى جانب معرفته الوثيقة بكيفية عمل الإدارة داخل "فيفا"، أن تجعله منافسا قويا لإنفانتينو إذا قرر خوض السباق الانتخابي.

ويشغل المدرب الفرنسي منذ عام 2019 منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في "فيفا"، ما منحه خبرة مباشرة في آليات عمل الاتحاد الدولي وإدارته.

ومن المتوقع أن يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اجتماعات للجنته التنفيذية خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب جمع ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء، لإجراء مزيد من المشاورات بشأن الشخصية التي ينبغي أن تحظى بالدعم الأوروبي في الانتخابات المقبلة.

وستجرى انتخابات الرئيس المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال مؤتمر "فيفا" الذي تستضيفه العاصمة المغربية الرباط، في 18 آذار من العام المقبل.

مرشح ياباني منافس لإنفانتينو

قال كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، إن الحوكمة تمثل أكبر مشكلة تواجه "فيفا" مقدرا فرصه في الإطاحة بإنفانتينو في الانتخابات المقبلة بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة.

واستعرض تاشيما، في مقابلة مع صحيفة "سبورتس نيبون" اليابانية نشرت الأحد، برنامجه الانتخابي استعدادا لانتخابات رئاسة "فيفا"، مؤكدا عزمه إحداث تغييرات في المنظمة.

وكان تاشيما قد أعلن، الخميس الماضي، نيته الترشح للمنصب، ليصبح أول ياباني يسعى إلى تولي رئاسة الهيئة الكروية الأهم في العالم.
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