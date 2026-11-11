هل انتهى فينيسيوس جونيور؟

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يعيش النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح نادي ، المنعطف الأخطر والأكثر قتامة في مسيرته الاحترافية منذ وطأت قدماه ملعب "سانتياغو برنابيو"، بعدما تحول في غضون أشهر قليلة من الفتى المدلل والمرشح الأول للكرة الذهبية إلى عبء ثقيل يثير القلق داخل أروقة النادي الملكي، وسط تساؤلات مشروعة ومرعبة: هل انتهى اللاعب كروياً في المستوى الأول؟ولم تأتِ هذه التساؤلات من فراغ، بل فرضتها حقائق الميدان القاسية خلال فترة إيقافه الأخيرة لمدة 4 مباريات إثر طرده المشين أمام فياريال، حيث قدم تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أفضل كرة قدم له هذا الموسم محققاً 8 انتصارات متتالية في كافة المسابقات، كان آخرها اكتساح فالنسيا بثلاثية نظيفة في معقل "الميستايا"، ليكتشف الجميع أن الفريق الملكي بات أكثر توازناً وشراسة وجمالية دون نجمه البرازيلي.وتكشف 4 عوامل حاسمة سر المصير المرعب الذي ينتظر فينيسيوس جونيور، ولماذا يصبح رجوع النجوم لأعلى فورمة في هذا المستوى التنافسي العالي أمراً شبه مستحيل بعد السقوط الذهني والبدني:1- عثور مورينيو على التوليفة المثالية وانفجار يان ديومانديكشفت فترة غياب فينيسيوس عن حقيقة فنية صادمة للجناح البرازيلي، وهي أن منظومة جوزيه مورينيو الهجومية تخلصت من الفوضى والعشوائية بمجرد خروجه من التشكيل الأساسي.ومع منح الحرية الكاملة للفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينغهام والتركي غولر، إلى جانب الانفجار المذهل للموهبة الإيفوارية الشابة يان ديوماندي صاحب الـ19 عاماً على الرواق الهجومي، تحول إلى آلة جماعية لا ترحم، حيث يلتزم الجميع بالأدوار الدفاعية والضغط العالي واللعب السريع من لمسة واحدة، وهو ما كان يتعطل كثيراً بسبب إصرار فينيسيوس على الاحتفاظ المفرط بالكرة والدخول في معارك فردية مع المدافعين والجماهير والحكام؛ ما جعل عودته للتشكيل الأساسي تُصنف كخطر يهدد استقرار الفريق.2- استحالة استعادة الانفجار البدني بعد التراخي والعادات غير الصحيةأثبتت قوانين كرة القدم الحديثة في المستوى النخبوي أن اللاعب الذي يعتمد في 80% من خطورته على السرعة الانفجارية والانطلاقات الخاطفة في المساحات، يكون الأكثر عرضة للانهيار السريع إذا فقد تركيزه وانضباطه خارج المستطيل الأخضر.ومع تزايد انتقادات المحيطين بالنادي لأسلوب حياة فينيسيوس خارج الملعب، وسفره المتكرر في رحلات ترفيهية وتجارية، تراجعت حدته البدنية وخسر ذلك الجزء من الثانية الذي كان يمنحه التفوق على مدافعي ، وفي هذا المستوى العالي من المنافسة يصبح استرجاع الفورمة البدنية القصوى بعد التراخي أمراً بالغ الصعوبة؛ لأن الجسد يفقد ذاكرته التنافسية سريعاً أمام خصوم لا يتوقفون عن التطور.3- السقوط الذهني وفقدان الشغف تحت مقصلة جوزيه مورينيويعاني فينيسيوس جونيور من حالة واضحة من الملل واللامبالاة وفقدان التركيز الذهني، حيث تحولت طاقته داخل الملعب من الإبداع الكروي إلى التوتر العصبي والاعتراض الدائم، وهو الأمر الذي لا يتسامح معه مدرب بحجم وصرامة جوزيه مورينيو.وأعلن مورينيو بوضوح أنه لن يضر بمصلحة ريال مدريد من أجل مجاملة فينيسيوس أو أي نجم آخر، ما يعني تجريد اللاعب البرازيلي من الحصانة المطلقة التي تمتع بها في عهد كارلو أنشيلوتي وتشابي ألونسو، وإجباره على الجلوس على مقاعد البدلاء إذا لم يستعد قمة مستواه فوراً، وهو وضع نفسي لم يعتد عليه فينيسيوس وقد يعجل بانهياره الكامل داخل غرفة الملابس.4- لعنة الأساطير البرازيلية الذين سقطوا من القمة مبكراًيخشى عشاق ريال مدريد أن يسير فينيسيوس جونيور البالغ من العمر 26 عاماً على خطى القائمة الطويلة من نجوم البرازيل الذين لامسوا قمة المجد العالمي ثم سقطوا سقوطاً حراً في منتصف العشرينيات من أعمارهم وفشلوا تماماً في العودة لأعلى فورمة، على غرار رونالدينيو وأدريانو وروبينيو وحتى نيمار دا سيلفا في سنواته الأخيرة بأوروبا.ويؤكد التاريخ الكروي أن النجم البرازيلي حين يفقد بوصلته الذهنية وينشغل بالصراعات الجانبية وحياة الصخب عن صرامة التدريبات اليومية، فإنه يدخل في نفق مظلم لا مخرج منه في ملاعب القارة العجوز، ما يجعل سيناريو تحول فينيسيوس إلى بديل دائم ثم بيعه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مصيراً مرعباً يلوح في الأفق بقوة.