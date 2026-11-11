من هو الجوهرة نيكولو بيسيلي الذي جعل مورينيو يبكي؟

حمل الهدف الأول لنيكولو بيسيلي بقميص روما مشهداً استثنائياً لم يكن مرتبطًا بنتيجة المباراة، بعدما تحول احتفال اللاعب الشاب إلى لحظة عاطفية أثّرت في جوزيه مورينيو.



وجاء ذلك خلال مواجهة روما أمام شيريف تيراسبول المولدوفي، يوم 14 كانون الأول 2023، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في الدوري ، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف دون مقابل.

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وشارك بيسيلي في المباراة بديلًا لأندريا بيلوتي قبل 17 دقيقة من نهايتها، قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الثالث خلال الوقت بدل الضائع، ليحرز أول أهدافه مع الفريق الأول، بعدما انضم إلى أكاديمية روما في سن التاسعة.



وعقب تسجيل الهدف، دخل اللاعب الشاب في نوبة بكاء داخل أرضية الملعب، قبل أن يواصل تأثره داخل غرفة الملابس، وهو المشهد الذي ترك أثرًا واضحًا في مورينيو، ودفعه إلى مغادرتها حتى لا يبكي بدوره.





ويحمل بيسيلي، المولود العام 2004، ارتباطًا خاصًا في نادي العاصمة ، إذ نشأ في أكاديميته قبل الوصول إلى الفريق الأول، كما سبق له ارتداء شارة القيادة في بعض المباريات، وهي تجربة وصفها بأنها مصدر فخر ومسؤولية كبيرة.



وتحدث اللاعب عن علاقته بمورينيو، معربًا عن امتنانه للمدرب البرتغالي الذي منحه فرصة الظهور الأول بقميص روما، مؤكدًا أنه مدرب يمكن الاستفادة كثيرًا من خبراته، سواء فيما يتعلق بتحقيق الانتصارات أو تطوير اللاعبين.



كما أشار إلى أن مورينيو كان قريبًا من أجواء المدينة والجماهير، الأمر الذي جعل تجربته مع النادي تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة إليه. وقال المدرب في حديثه عن الواقعة إنه اضطر إلى مغادرة غرفة الملابس لأنه كان يخشى أن تدمع عيناه، موضحًا أن تجربته مع روما كانت مختلفة عن محطات أخرى في مسيرته التدريبية، خاصة أنه لاعبين نشأوا في النادي وشجعوه منذ طفولتهم.ويحمل بيسيلي، المولود العام 2004، ارتباطًا خاصًا في نادي العاصمة ، إذ نشأ في أكاديميته قبل الوصول إلى الفريق الأول، كما سبق له ارتداء شارة القيادة في بعض المباريات، وهي تجربة وصفها بأنها مصدر فخر ومسؤولية كبيرة.وتحدث اللاعب عن علاقته بمورينيو، معربًا عن امتنانه للمدرب البرتغالي الذي منحه فرصة الظهور الأول بقميص روما، مؤكدًا أنه مدرب يمكن الاستفادة كثيرًا من خبراته، سواء فيما يتعلق بتحقيق الانتصارات أو تطوير اللاعبين.كما أشار إلى أن مورينيو كان قريبًا من أجواء المدينة والجماهير، الأمر الذي جعل تجربته مع النادي تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة إليه.

وعلى صعيد المنتخب الإيطالي، يطمح لاعب الوسط الشاب إلى المساهمة في إعادة بلاده إلى مكانتها بين كبار المنتخبات العالمية، بعد غيابها عن نسختين متتاليتين من .



وأبدى بيسيلي ثقته بقدرة الجيل الحالي على إعادة إلى الواجهة، مشيرًا إلى أن المنتخب يمتلك الإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك، وأن اللاعبين يدركون أهمية استعادة المكانة التي يستحقها بلدهم في .



وكشف عن إعجابه بالإسباني بيدري، معتبرًا أن هدوءه وشخصيته عند التعامل مع يجعلان اللعب يبدو سهلًا، كما أشار إلى تأثره بأسلوب خلال فترة بيب غوارديولا، وتفضيله كرة القدم القائمة على الاستحواذ، والتحكم بإيقاع اللعب. (إرم نيوز)