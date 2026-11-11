منتخب ليبيا يخطّط لتجنيس نجم مغربي كبير.. من هو؟

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وبات المهاجم المغربي نوفل الزرهوني، نجم نادي الاتحاد ، آخر المرشحين للانضمام إلى منتخب في الفترة المقبلة تزامنا مع تحركات كثيفة يجريها مسؤولو اتحاد لتعزيز صفوف المنتخب بلاعبين جدد قادرين على تقديم الإضافة حتى وإن كانوا لا يحملون حتى الآن الجنسية .



وذكرت تقارير إخبارية قريبة من الاتحاد الليبي لكرة القدم إن اسم نوفل الزرهوني بات مطروحا بشدة في كواليس المنتخب تمهيدا لبدء إجراءات تجنيسه وتغيير جنسيته الرياضية وانضمامه إلى "فرسان المتوسط". أثار ملف تجنيس المهاجم المالي لنادي السويحلي فيلي تراوري، من قبل الاتحاد الليبي تمهيدا لانضمامه إلى المنتخب الأول مزيدا من الجدل حول ظاهرة تجنيس المحترفين الأجانب في الدوري المحلي الممتاز وضمهم لمنتخب فرسان المتوسط.وبات المهاجم المغربي نوفل الزرهوني، نجم نادي الاتحاد ، آخر المرشحين للانضمام إلى منتخب في الفترة المقبلة تزامنا مع تحركات كثيفة يجريها مسؤولو اتحاد لتعزيز صفوف المنتخب بلاعبين جدد قادرين على تقديم الإضافة حتى وإن كانوا لا يحملون حتى الآن الجنسية .وذكرت تقارير إخبارية قريبة من الاتحاد الليبي لكرة القدم إن اسم نوفل الزرهوني بات مطروحا بشدة في كواليس المنتخب تمهيدا لبدء إجراءات تجنيسه وتغيير جنسيته الرياضية وانضمامه إلى "فرسان المتوسط".





وأشارت أيضا إلى أن اللاعب المغربي لا يمانع فكرة التجنيس وارتداء قميص فرسان المتوسط في الفترة المقبلة بعد سنوات طويلة قضاها في نادي الاتحاد الليبي. وذكرت المصادر ذاتها أن هناك أنباء متزايدة عن رغبة الاتحاد الليبي لكرة القدم في تجنيس نوفل الزرهوني لتمثيل المنتخب الأول خصوصا أنه لم يلعب سابقا مع المنتخب المغربي.وأشارت أيضا إلى أن اللاعب المغربي لا يمانع فكرة التجنيس وارتداء قميص فرسان المتوسط في الفترة المقبلة بعد سنوات طويلة قضاها في نادي الاتحاد الليبي.

وتأتي التقارير التي تتحدث عن مشروع تجنيس نوفل الزرهوني (31 عاما) في ضوء تزايد المعلومات حول اتجاه اتحاد في ليبيا إلى تجنيس بعض المحترفين في الدوري الممتاز تمهيدا لانضمامهم للمنتخب الأول في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، ونهائيات تلك البطولة في حال التأهل.



وانضم نوفل الزرهوني لاعب نادي الرباطي سابقا، إلى نادي اتحاد طرابلس الليبي في 2024 قادما من نادي الرجاء البيضاوي المغربي وقدم حتى الآن أداء لافتا وكان خلال الموسمين الماضيين واحدا من أفضل لاعبي فريقه. (إرم نيوز)