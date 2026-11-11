مدرب مصر الجديد يشيد بمحمد صلاح ويكشف خطته للمرحلة المقبلة

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أشاد الجديد لمنتخب مصر، ، بقائد المنتخب ، مؤكداً أنه يمثل قيمة كبيرة للكرة ، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد الأربعاء لتقديمه رسمياً لوسائل الإعلام.وقال ماهر عن صلاح: "بصراحة، صلاح أفضل حاجة حصلت في مصر"، مشدداً على أهمية جميع لاعبي المنتخب ودورهم في المرحلة المقبلة.وأكد المدرب الجديد أنه يسعى إلى البناء على ما حققه الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن، قائلاً: "كل التقدير لحسام حسن وإبراهيم حسن والجهاز الفني السابق. جئنا لاستكمال ما بدؤوه".وأشار إلى أن ضيق الوقت يمثل أبرز التحديات أمام تطبيق أفكاره الفنية، موضحاً أن العمل مع المنتخبات يختلف عن الأندية بسبب قصر فترات التجمع، رغم امتلاك المنتخب المصري مجموعة مميزة من اللاعبين.وكان الاتحاد المصري قد أعلن إنهاء تعاقده مع حسام حسن وتعيين علي ماهر خلفاً له، رغم تمديد عقد المدرب السابق حتى عام 2030.ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين أمام مالاوي يومي 13 و17 تشرين الثاني الجاري، ضمن تصفيات 2027، في أول اختبار رسمي للجهاز الفني الجديد.وكان حسام حسن قد غادر منصبه بعد قيادة المنتخب في 38 مباراة، حقق خلالها 21 انتصاراً و10 تعادلات مقابل 7 هزائم، كما قاد الفراعنة إلى دور الـ16 من 2026.