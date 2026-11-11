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رياضة

أرباح قياسية للهلال السعودي بعد استحواذ "المملكة القابضة".. إليكم الأرقام

Lebanon 24
11-11-2026 | 15:26
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أرباح قياسية للهلال السعودي بعد استحواذ المملكة القابضة.. إليكم الأرقام
أرباح قياسية للهلال السعودي بعد استحواذ المملكة القابضة.. إليكم الأرقام photos 0
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حقق نادي الهلال السعودي إيرادات تجاوزت 173 مليون ريال سعودي، أي نحو 46.1 مليون دولار، خلال أيلول الماضي، في أول شهر بعد انتقال ملكية 70% من أسهمه إلى شركة "المملكة القابضة".
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وبحسب بيانات مالية أوردتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، بلغ صافي أرباح النادي بعد الضرائب 33.5 مليون ريال، ما يعادل نحو 8.9 ملايين دولار.

وشكّلت إيرادات الهلال خلال شهر واحد نحو 20.4% من إجمالي إيرادات "المملكة القابضة" في الربع الثالث من عام 2026، والبالغة 850.3 مليون ريال، فيما ساهمت أرباح النادي بنحو 10.8% من صافي أرباح المجموعة.

وكانت "المملكة القابضة" قد استحوذت على 70% من أسهم الهلال مطلع أيلول الماضي، مقابل 840 مليون ريال، فيما احتفظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالحصة المتبقية البالغة 30%.

وبحسب بيانات منصة "تداول" السعودية، بلغت القيمة الإجمالية لحقوق ملكية النادي نحو 1.2 مليار ريال، فيما وصلت أصوله عند إتمام الصفقة إلى 2.74 مليار ريال، مقابل التزامات مالية بلغت 1.83 مليار ريال.

وتعكس هذه النتائج حجم العوائد المالية التي حققها الهلال في أول شهر من انتقال حصة الأغلبية إلى "المملكة القابضة"، ضمن مسار خصخصة الأندية الرياضية السعودية وتعزيز استثماراتها.
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