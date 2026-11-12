شجار على متن الطائرة وصراعات داخلية... كيف انهارت تجربة مايكل كاريك مع مانشستر يونايتد؟

لم تكن النتائج المتراجعة وحدها وراء انهيار تجربة مايكل كاريك التدريبية مع مانشستر يونايتد، إذ كشفت تقارير عن توترات داخل غرفة الملابس، وصلت إلى شجار بين عدد من اللاعبين العائدة من ، إلى جانب انتقادات لمستوى التدريبات وخلافات إدارية بشأن مستقبل الفريق ومدربه.

وبحسب تقرير نشره موقع "غول"، نقلاً عن صحيفة " ميل" ، فإن مصادر قريبة من غرفة ملابس الفريق تعتقد أن كاريك تُرك لمواجهة مصيره بمفرده، في وقت كانت فيه إدارة النادي تتردد في حسم مستقبله وتجري اتصالات سرية مع ماوريسيو بوكيتينو لتولي المهمة خلفاً له.

وكان كاريك قد تسلّم تدريب الفريق بصورة مؤقتة في منتصف كانون الثاني، بعدما استُدعي من إجازته في باربادوس، قبل أن يحصل في أيار على عقد يمتد لعامين، إثر قيادته مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث في الموسم الماضي والتأهل إلى . لكن الفترة التي بدأت بنجاح تحولت إلى أزمة، ولم تستمر تجربته عشرة أشهر.

شجار على متن الطائرة

تصاعد التوتر داخل الفريق خلال رحلة العودة من مدريد، عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0، عندما دخل عدد من اللاعبين في مشادة على متن الطائرة، في حادثة عكست حجم الانقسام والغضب داخل غرفة الملابس.

وجاءت هذه الواقعة ضمن سلسلة خلافات، بعضها ظهر إلى العلن فيما بقي بعضها الآخر بعيداً عن الأضواء، بالتزامن مع تراجع النتائج وازدياد الضغوط على كاريك.

وكانت الضغوط قد بدأت تتراكم بعد سلسلة من النتائج السلبية، انطلقت بالخسارة أمام هال سيتي في آب، مروراً بالتفريط في التقدم أمام برايتون والخروج من كأس الرابطة، والخسارتين الأوروبيتين أمام أتلتيكو مدريد وكومو، فضلاً عن استقبال أهداف في الدقائق الأخيرة أمام إيفرتون وتوتنهام.

كما أثارت نتيجة التعادل 4-4 أمام أستون فيلا قلق مسؤولي النادي، بعدما عاد يونايتد مرتين من التأخر بفارق هدفين، في وقت استقبل فيه الفريق 15 هدفاً خلال مبارياته الأربع الأخيرة.

انتقادات للتدريبات والتشكيلة

ولم تقتصر الانتقادات على النتائج، إذ تحدث بعض اللاعبين عن تراجع مستوى التدريبات تحت إشراف كاريك وطاقمه الفني، فيما رأى آخرون أن التحول إلى خطة 4-2-4، القائمة بدرجة كبيرة على الاستحواذ، لا يتناسب مع إمكانات المجموعة.

كما أثيرت تساؤلات بشأن محدودية إشراك لاعبي الأكاديمية، رغم اهتمام كاريك المعلن بالمواهب الشابة. ولم يحصل هاري أماس على فرص كافية، وتأخر ظهور شيا لاسي مجدداً، فيما أثار رحيل جاي جاي غابرييل جدلاً داخل النادي.

صراع الإدارة وسوق الانتقالات

لكن التقرير شدد على أن تحميل كاريك وحده مسؤولية الانهيار لا يعكس الصورة كاملة، في ظل الفوضى الإدارية والصراعات الداخلية في النادي.

فخلف الكواليس، نشب خلاف بين مدير جيسون ويلكوكس ومدير التعاقدات كريستوفر فيفيل بشأن هوية المدرب الذي سيخلف كاريك، بالتزامن مع تزايد استياء عائلة غليزر من الطريقة التي يدير بها جيم راتكليف وشركة "إينيوس" النادي.

كذلك، لم يحصل كاريك على الدعم الذي كان يحتاج إليه خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما فشلت محاولات التعاقد مع إليوت أندرسون، الذي كان هدفه الأساسي لتعزيز خط الوسط، ليضم النادي بدلاً منه يوري تيليمانس وأندريه سانتوس.

وهكذا، تداخلت النتائج المخيبة مع التوترات بين اللاعبين والانتقادات الفنية والصراعات الإدارية، لتتحول تجربة كاريك مع مانشستر يونايتد من بداية واعدة إلى أزمة انتهت بإبعاده عن قيادة الفريق.