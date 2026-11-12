مواجهة ثأرية بين برشلونة وأرسنال

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تتجه الأنظار اليوم الخميس إلى المواجهة المرتقبة بين برشلونة وأرسنال، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا للسيدات، في لقاء يجمع حامل اللقب بالفريق الإنكليزي الذي توّج بالبطولة عام 2025.
وتُقام المباراة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في برشلونة، عند الساعة 6:45 مساءً بالتوقيت المحلي لإسبانيا، أي 8:45 مساءً بتوقيت لبنان.
ويدخل برشلونة اللقاء بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية في مرحلة الدوري، متصدراً الترتيب بسجل كامل، فيما يخوض أرسنال المواجهة من دون هزيمة في مبارياته الثلاث السابقة، بعدما حقق انتصارين وتعادلاً.
وتحمل المباراة أهمية إضافية باعتبارها مواجهة بين بطلي النسختين الأخيرتين من المسابقة، إذ توّج أرسنال باللقب عام 2025، قبل أن يحرزه برشلونة في عام 2026.