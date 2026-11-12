تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

مواجهة ثأرية بين برشلونة وأرسنال

Lebanon 24
12-11-2026 | 02:57
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مواجهة ثأرية بين برشلونة وأرسنال
مواجهة ثأرية بين برشلونة وأرسنال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تتجه الأنظار اليوم الخميس إلى المواجهة المرتقبة بين برشلونة وأرسنال، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا للسيدات، في لقاء يجمع حامل اللقب بالفريق الإنكليزي الذي توّج بالبطولة عام 2025.

وتُقام المباراة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في برشلونة، عند الساعة 6:45 مساءً بالتوقيت المحلي لإسبانيا، أي 8:45 مساءً بتوقيت لبنان.

ويدخل برشلونة اللقاء بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية في مرحلة الدوري، متصدراً الترتيب بسجل كامل، فيما يخوض أرسنال المواجهة من دون هزيمة في مبارياته الثلاث السابقة، بعدما حقق انتصارين وتعادلاً.

وتحمل المباراة أهمية إضافية باعتبارها مواجهة بين بطلي النسختين الأخيرتين من المسابقة، إذ توّج أرسنال باللقب عام 2025، قبل أن يحرزه برشلونة في عام 2026.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب الياس اسطفان: حصرية السلاح ليست مشروع مواجهة مع طائفة أو مواجهة لبنانيين بين بعضهم
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهة متصاعدة بين نتنياهو وزامير... إعلام إسرائيلي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهة قضائية بين "القوات والتيار" واتهامات متبادلة بالفساد
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان أمام مواجهة سياسية جديدة بين واشنطن و"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا للسيدات

دوري أبطال أوروبا

كامب نو

إسبانيا

إنكليزي

أوروبا

أرسنال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:18 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:07 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:06 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-12
Lebanon24
06:18 | 2026-11-12
Lebanon24
04:30 | 2026-11-12
Lebanon24
03:07 | 2026-11-12
Lebanon24
00:06 | 2026-11-12
Lebanon24
23:00 | 2026-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24