ماتيراتزي يستعيد نطحة زيدان بعد 20 عاماً: وفاة لاعب إسباني جعلتني أحمد الله!

عاد المدافع السابق ماركو ماتيراتزي إلى الحديث عن الحادثة الشهيرة التي جمعته بالنجم الفرنسي زين الدين زيدان في نهائي 2006، عندما وجّه الأخير نطحة إلى صدره، كاشفاً أن وفاة اللاعب الإسباني خيسوس دي ميغيل بعد اصطدامه بحارس مرمى خلال مباراة كرة قدم جعلته يستحضر خطورة ما كان يمكن أن يحدث له في تلك الواقعة.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، نقلتها شبكة "Goal" بالتزامن مع مواجهة إيطاليا وفرنسا، قال ماتيراتزي إن وفاة دي ميغيل جعلته يشكر الله على أن حادثة زيدان لم تؤدِّ إلى عواقب مماثلة، مضيفاً: "ماذا لو حدث ذلك لي؟".

وكان دي ميغيل، مهاجم نادي تينيريفي الإسباني، قد توفي في الثالث من تشرين الثاني، بعد اصطدامه بحارس مرمى أندورا خلال مباراة في الدرجة الثانية الإسباني، فيما باشرت السلطات تحقيقاً في ملابسات الحادثة.

وتطرق ماتيراتزي إلى تصريحات زيدان الأخيرة، التي قال فيها إنه لا يشعر بالفخر بسبب النطحة، لكنه لا يندم عليها. وعندما سُئل عما إذا كان سيتصرف بالطريقة نفسها لو تبادلا الأدوار، أجاب بأنه كان سيقول منذ تلك الليلة إنه أخطأ، لكنه تعرض للاستفزاز، وكان سيعتذر ويترك للجمهور الحكم على ما حصل.

واعتبر المدافع الإيطالي أن ذلك كان سيضع حداً للقضية، مشيراً إلى أن زيدان كان سيظهر بمظهر الرجل النبيل، فيما كان هو سيبدو كأنه الشخص الذي استفزه.

ورأى ماتيراتزي أن استمرار الحديث عن الواقعة كان أمراً يمكن تفاديه، موضحاً أنه لم يكن أول لاعب يمسك بمنافسه لمنعه من التسجيل، مضيفاً أنه لو كان مدرباً وشاهد مدافعاً يوقف لاعباً منافساً بذكاء لمنعه من القفز، لصافحه.

وعن تأثير الحادثة على زيدان، قال ماتيراتزي إنه لا يعتقد أن النجم الفرنسي لا يزال يحمل عبئها، مرجحاً أنه تجاوزها، وأن عودة الحديث عنها ترتبط بمواجهة إيطاليا وفرنسا.

وكشف ماتيراتزي أيضاً عن لقاء جمعهما في فندق "ميليا" في ميلانو في تشرين الثاني 2010، عشية مباراة ميلان وريال . وقال إنه كان يغادر الفندق بعدما ودّع المدرب جوزيه مورينيو، عندما رأى زيدان يركن سيارته في الجهة الخلفية، فتردد الأخير للحظة وكأنه يريد العودة أدراجه.

وأضاف أنه إلى الاقتراب منه ومصافحته قائلاً إنه سعيد بلقائه في مكان لا يراهما فيه أحد، فرد زيدان بأن ما حدث بات من الماضي. وأعرب ماتيراتزي عن أسفه لأن زيدان نفى لاحقاً حصول اللقاء، قائلاً إنه ظن أن الإيطالي كان أحد المشجعين.

وعن رفض زيدان فكرة المصالحة العلنية، أكد ماتيراتزي أنه لا يمانعها، معتبراً أن النهاية الدرامية لمسيرة زيدان كلاعب ربما جعلت من الصعب عليه التراجع عن موقفه. وأضاف أن استفزازه لم يكن الأول، كما أن نطحة زيدان لم تكن الأولى من نوعها، على حد قوله.