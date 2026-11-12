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رياضة

رئيس الفيفا يتفقد استعدادات قطر لمونديال الناشئين

Lebanon 24
12-11-2026 | 14:00
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رئيس الفيفا يتفقد استعدادات قطر لمونديال الناشئين
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تفقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، مجمع المنافسات في أسباير زون، للاطلاع على استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم تحت 17 عاما 2026.
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وأشاد إنفانتينو، خلال جولته في منشآت البطولة، بالبنية التحتية الرياضية في قطر وخبرتها في تنظيم البطولات الدولية الكبرى.

وتعد نسخة 2026 الثانية من 5 نسخ متتالية تستضيفها قطر حتى عام 2029، ويخوض خلالها 48 منتخبا 104 مباريات.

وحتى الآن، وصلت إلى الدوحة 10 منتخبات هي السعودية والكاميرون والصين وكاليدونيا الجديدة وهندوراس ونيوزيلندا وفيتنام وكوريا الجنوبية وكوستاريكا وبنما. ويكتمل وصول بقية المنتخبات خلال الأيام المقبلة.

ويستهل المنتخب القطري مشواره أمام بنما، الخميس 19 نوفمبر، عند السادسة والنصف مساء بتوقيت الدوحة. ويستضيف استاد أحمد بن علي المباراة النهائية يوم 13 ديسمبر عند السابعة مساء.

وتتاح التذاكر رقميا عبر الموقع الإلكتروني للبطولة.

وتتيح تذكرة اليوم الواحد للمشجع حضور عدة مباريات في اليوم نفسه والمشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية بمنطقة المشجعين.
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