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رياضة

بعد 64 عاماً من الانتظار... إيطاليا تكسر "لعنتها" أمام فرنسا

Lebanon 24
13-11-2026 | 00:19
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بعد 64 عاماً من الانتظار... إيطاليا تكسر لعنتها أمام فرنسا
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حقق المنتخب الإيطالي فوزاً تاريخياً على نظيره الفرنسي بنتيجة 3-1، الخميس، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، لينهي سلسلة استمرت 64 عاماً من دون تحقيق أي انتصار على فرنسا في الملاعب الإيطالية.

وعلى ملعب "سان سيرو" في ميلانو، قلب أصحاب الأرض تأخرهم بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف، بعدما افتتح مايكل أوليس التسجيل لفرنسا في الدقيقة العاشرة، مستفيداً من خطأ للحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما أثناء بناء الهجمة.

وردّ المنتخب الإيطالي في الدقيقة 26، عندما أدرك فرانشيسكو بيو إسبوزيتو التعادل، مستفيداً من تمريرة نيكولو كامبياغي داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، أهدر سيباستيانو إسبوزيتو فرصة منح إيطاليا التقدم بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 60، لكن دافيدي فراتيسي نجح في تسجيل الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق، إثر تمريرة من فيديريكو ديماركو.

وعاد بيو إسبوزيتو ليحسم المواجهة بهدفه الشخصي الثاني والثالث لإيطاليا في الدقيقة 75، من ركلة جزاء احتُسبت إثر مخالفة ارتكبها دايوت أوباميكانو داخل المنطقة بحق أنطونيو فيرغارا.

وبحسب موقع "غول"، يعود آخر انتصار لإيطاليا على فرنسا داخل أراضيها إلى الخامس من أيار 1962، عندما فازت بنتيجة 2-1 في مباراة ودية بمدينة فلورنسا. ومنذ ذلك الحين، التقى المنتخبان في إيطاليا ست مرات، فخسر أصحاب الأرض أربع مباريات وتعادلوا في اثنتين، قبل أن تنتهي هذه السلسلة بالفوز الأخير في سان سيرو.

وشهدت المباراة أيضاً تسجيل أول خسارة للمدرب زين الدين زيدان مع المنتخب الفرنسي، منذ توليه قيادته.

وبهذه النتيجة، رفعت إيطاليا رصيدها إلى 10 نقاط، متساوية مع فرنسا في صدارة المجموعة الأولى، لكنها تقدمت عليها بفارق المواجهات المباشرة وفارق الأهداف. ويحتاج المنتخب الإيطالي إلى التعادل أمام بلجيكا في الجولة الأخيرة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما لا تزال المنافسة قائمة على بطاقتي التأهل عن المجموعة.

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زين الدين زيدان

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