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رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. بلجيكا تقلب تأخّرها أمام تركيا وتنعش آمالها في بلوغ ربع النهائي

Lebanon 24
13-11-2026 | 00:26
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دوري الأمم الأوروبية.. بلجيكا تقلب تأخّرها أمام تركيا وتنعش آمالها في بلوغ ربع النهائي
دوري الأمم الأوروبية.. بلجيكا تقلب تأخّرها أمام تركيا وتنعش آمالها في بلوغ ربع النهائي photos 0
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قلبت بلجيكا تأخّرها أمام مضيفتها تركيا إلى فوز 2-1، الخميس في إزمير، ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، لتستعيد توازنها بعد الخسارة أمام فرنسا وتبقى في سباق التأهّل إلى ربع النهائي.

ومنح أردا غولر تركيا التقدّم في الدقيقة 20 من ركلة حرّة مباشرة، لكن بلجيكا ردّت بهدفين في الشوط الأول، سجّلهما كيفن دي بروين بعد تمريرة من جيريمي دوكو، وشارل دي كيتلار إثر تمريرة من ماكسيم دي كويبر.

ورفعت بلجيكا رصيدها إلى تسع نقاط بفوزها الثالث في المجموعة الأولى، وصعدت إلى المركز الثاني مؤقتاً بفارق نقطة عن فرنسا المتصدّرة، التي تواجه إيطاليا صاحبة المركز الثالث بسبع نقاط.

في المقابل، استهلّ المدرب سيرغن يالتشين مهمّته مع تركيا بخسارة، هي الخامسة توالياً للمنتخب في المسابقة، ليهبط إلى المستوى الثاني في أول مشاركة له في المستوى الأول.

وتستضيف بلجيكا إيطاليا الأحد في الجولة الأخيرة، فيما تحلّ تركيا ضيفة على فرنسا في اليوم نفسه.

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