دوري الأمم الأوروبية.. بلجيكا تقلب تأخّرها أمام تركيا وتنعش آمالها في بلوغ ربع النهائي

قلبت بلجيكا تأخّرها أمام مضيفتها إلى فوز 2-1، الخميس في إزمير، ضمن الجولة الخامسة من الأمم الأوروبية، لتستعيد توازنها بعد الخسارة أمام وتبقى في سباق التأهّل إلى ربع النهائي.

ومنح غولر تركيا التقدّم في الدقيقة 20 من ركلة حرّة مباشرة، لكن بلجيكا ردّت بهدفين في الشوط الأول، سجّلهما كيفن دي بروين بعد تمريرة من جيريمي دوكو، وشارل دي كيتلار إثر تمريرة من ماكسيم دي كويبر.

ورفعت بلجيكا رصيدها إلى تسع نقاط بفوزها الثالث في ، وصعدت إلى المركز الثاني مؤقتاً بفارق نقطة عن فرنسا المتصدّرة، التي تواجه صاحبة المركز الثالث بسبع نقاط.

في المقابل، استهلّ المدرب سيرغن يالتشين مهمّته مع تركيا بخسارة، هي الخامسة توالياً للمنتخب في المسابقة، ليهبط إلى المستوى الثاني في أول مشاركة له في المستوى الأول.

وتستضيف بلجيكا إيطاليا الأحد في الجولة الأخيرة، فيما تحلّ تركيا ضيفة على فرنسا في اليوم نفسه.