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رياضة

كين يتحدى إسبانيا قبل المواجهة الحاسمة: فرصتنا لإثبات قدراتنا

Lebanon 24
13-11-2026 | 00:35
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كين يتحدى إسبانيا قبل المواجهة الحاسمة: فرصتنا لإثبات قدراتنا
كين يتحدى إسبانيا قبل المواجهة الحاسمة: فرصتنا لإثبات قدراتنا photos 0
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وجّه قائد المنتخب الإنكليزي هاري كين رسالة تحدٍّ إلى المنتخب الإسباني، قبل المواجهة المرتقبة بينهما الأحد، مؤكداً أن فريقه يتطلع إلى إنهاء دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية في الصدارة، وأن المباراة المقبلة تشكل فرصة لإظهار قدراته بعد خسارته أمام إسبانيا في اللقاء الأول.

وجاءت تصريحات كين عقب فوز إنكلترا على كرواتيا بنتيجة 2-1، الخميس، على ملعب "ويمبلي"، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة. وسجل قائد المنتخب هدف الانتصار من ركلة جزاء، بعدما كان مورغان روجرز قد افتتح التسجيل، قبل أن يدرك بيتار سوسيتش التعادل لكرواتيا.

وقال كين إن هدف المنتخب الإنكليزي هو إنهاء المجموعة في المركز الأول، مضيفاً أن اللاعبين، بعد خسارتهم أمام إسبانيا في المواجهة السابقة، أدركوا أنهم قادرون على تقديم أداء أفضل، واتفقوا في ما بينهم على الفوز بجميع المباريات حتى موعد اللقاء المقبل، قبل أن تتاح لهم فرصة جديدة لإثبات ذلك الأحد.

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال كين: "بعد المباراة الأولى، عندما خسرنا أمامهم هنا، كنا نعلم أننا قادرون على تقديم أداء أفضل بكثير. قلنا لأنفسنا إننا سنفوز في كل المباريات حتى المواجهة المقبلة، ثم نرى ما سيحدث. والآن، لدينا الأحد فرصة مثالية لإظهار ما نحن قادرون عليه".

وأضاف قائد إنكلترا أن الفوز على كرواتيا يمنح فريقه فرصة لخوض مباراة كبيرة في مدريد، لكنه أقر بأن المنتخب يحتاج إلى تحسين بعض الجوانب إذا أراد تحقيق الانتصار على إسبانيا.

وتأتي هذه المواجهة بعدما حسم المنتخب الإنكليزي تأهله إلى الدور ربع النهائي بفوزه على كرواتيا، فيما واصل المنتخب الإسباني نتائجه الإيجابية بفوزه على جمهورية التشيك 2-0، ليحافظ على صدارة المجموعة.

ويتصدر المنتخب الإسباني الترتيب برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات، متقدماً بثلاث نقاط على إنكلترا صاحبة المركز الثاني، التي تملك 12 نقطة. وبالتالي، يحتاج المنتخب الإنكليزي إلى الفوز في مدريد لمعادلة رصيد منافسه والتنافس معه على صدارة المجموعة.

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