الأرجنتين والبرتغال بلا ميسي ورونالدو: كيف يبدأ عصر "ما بعد الأسطورتين"؟

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وكان ميسي قد أعلن اعتزاله دولياً في آب الماضي عن 39 عاماً، كاشفاً أنه كتب قراره بعد يومين من خسارة نهائي أمام إسبانيا في ، وفي فترة تلت وفاة والده. وخاض مباراة وداعية أمام بنين في السادس من تشرين الأول انتهت بفوز الأرجنتين 3-0، منهياً مسيرته بـ126 هدفاً في 208 مباريات. أما رونالدو، فأعلن اعتزاله في الخامس من تشرين الثاني عن 41 عاماً، بعد خلاف مع المدرب الجديد خورخي جيسوس، الذي أبقاه على مقاعد البدلاء، فغادر معسكر المنتخب في تشرين الأول. واعتزل رونالدو بوصفه الهداف التاريخي للمنتخبات بـ146 هدفاً في 234 مباراة.وتبدو الأرجنتين أمام التحدي الأصعب، فميسي لم يكن مجرد هداف، بل كان صانع اللعب الذي يُبنى حوله الهجوم. وقد استدعى المدرب ليونيل سكالوني 28 لاعباً لمواجهتي الأوروغواي وكوستاريكا، بينهم أسماء جديدة مثل مدافع تشيلسي آرون أنسيلمينو. لكن المنتخب يعاني غيابات مؤثرة، أبرزها لاوتارو مارتينيز وكريستيان روميرو بسبب الإصابة، فيما يحتاج الحارس إيميليانو مارتينيز إلى إثبات جاهزيته بعد كسر في الفك. ومع غياب لاوتارو، الهداف الأول في عهد سكالوني بعد ميسي، سيقود جوليان ألفاريز الهجوم، بينما تتجه الأنظار إلى نيكو باز بوصفه المرشح الأبرز لتولي صناعة اللعب.أما البرتغال، فقد بدأت التكيف قبل الاعتزال الرسمي، إذ فازت على النروج 2-1 وعلى الدنمارك 4-2 في كوبنهاغن من دون رونالدو، وقدمت في المباراة الأخيرة أداء هجومياً لافتاً. وتتصدر مجموعتها في دوري الأمم بالعلامة الكاملة، وتحتاج إلى نقطة واحدة أمام الدنمارك لضمان الصدارة. وقرر جيسوس توزيع شارة القيادة على خمسة لاعبين بحسب عدد مبارياتهم الدولية، هم برناردو سيلفا وروبن دياش وجواو كانسيلو وروبن نيفيز وبرونو فرنانديز، كما استدعى سبعة لاعبين جدد. ويتيح غياب رونالدو بناء الفريق حول سرعة رافاييل لياو وغونسالو راموس وبيدرو نيتو وقدرتهم على الضغط والحركة.ويكشف هذا الاختلاف طبيعة المرحلتين، فالبرتغال تبدو كأنها تخلصت من عبء نجم كان يتراجع مستواه، بينما تخسر الأرجنتين لاعباً بقي مؤثراً حتى مباراته الأخيرة. ولعل القيادة الجماعية، سواء عبر شارة موزعة في البرتغال أو مجموعة من لاعبي الوسط ذوي الخبرة في الأرجنتين، هي الحل الذي يلجأ إليه المنتخبان لملء الفراغ.وستمنح مبارتا الليلة والغد مؤشرات أولى على شكل المنتخبين في المرحلة الجديدة، لكن الحكم الحقيقي سيأتي في البطولات الكبرى المقبلة، عندما يواجه المنتخبان مباريات حاسمة لن يكون فيها من يحسمها بلمسة فردية كما اعتادا طوال عشرين عاماً.