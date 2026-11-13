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رياضة

فان دايك أمام قرار مصيري... هل ينهي مسيرته مع ليفربول؟

Lebanon 24
13-11-2026 | 03:55
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فان دايك أمام قرار مصيري... هل ينهي مسيرته مع ليفربول؟
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يقترب قائد ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك من مرحلة حاسمة في مسيرته مع النادي الإنكليزي، مع اقتراب انتهاء عقده في الصيف المقبل، وسط اهتمام أندية أوروبية بوضعه، وترقّب داخل ليفربول لمعرفة ما إذا كان المدافع المخضرم سيواصل مشواره في "أنفيلد" أم سيخوض تجربة جديدة.

وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، لا يبدو أن حسم مستقبل فان دايك سيكون قريباً، رغم أن اللاعب البالغ 35 عاماً أكد أنه لا يشعر بالقلق حيال وضعه التعاقدي. وقال هذا الأسبوع: "لنرَ ما سيحمله الموسم. لقد عشت أوقاتاً رائعة حتى الآن. إذا مُدّد العقد فسيكون ذلك جيداً، وإذا لم يحدث فسأذهب إلى مكان آخر".

وكان فان دايك قد واجه وضعاً مشابهاً قبل موسمين، قبل أن يوقّع في نيسان 2025 عقداً جديداً لمدة عامين. وتشير تصريحاته الأخيرة إلى رغبته في البقاء، لكن القرار يتطلب توافقاً بينه وبين إدارة النادي.

ليفربول لا يريد تكرار سيناريو صلاح

ويؤكد التقرير أن مستوى فان دايك لا يزال مرتفعاً هذا الموسم، رغم خطأ ارتكبه أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا. كما تتطور شراكته الدفاعية مع جيريمي جاكيه، الذي انضم إلى الفريق في الصيف، في حين خاض المدافع الهولندي كل دقائق مباريات ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ بداية الموسم الماضي.

وكانت مشكلة بدنية بسيطة قد أثرت عليه في الأسابيع الأخيرة، كما غاب للمرة الأولى عن إحدى فترات التوقف الدولي مع منتخب هولندا منذ كأس أوروبا 2020، لكن التقرير لا يعتبر ذلك مصدر قلق كبيراً.

ولا يزال فان دايك أحد أبرز قادة الفريق، سواء داخل الملعب أو خارجه. وقد ظهر ذلك في اقتراحه على المدرب أندوني إيراولا اصطحاب اللاعبين إلى متحف "أنفيلد" للتعرّف إلى تاريخ النادي. كما يحرص اللاعب على التحدث إلى الصحافيين بعد المباريات، بغض النظر عن النتيجة.

وعلى المستوى الإحصائي، يسجل فان دايك هذا الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز 60.7 تمريرة ناجحة في المباراة الواحدة، ويستعيد الكرة 3.5 مرات، وينفذ 7.1 تشتيحات، فيما تبلغ نسبة نجاحه في الالتحامات 75 في المئة، وترتفع إلى 79 في المئة في الالتحامات الهوائية.

وبالمقارنة مع موسمه الكامل الأول مع ليفربول، عام 2019-2020، كان يسجل 72.4 تمريرة ناجحة في المباراة، ويستعيد الكرة 5.1 مرات، وينفذ 5.3 تشتيحات، مع نسبة نجاح بلغت 76 في المئة في الالتحامات و75 في المئة في الكرات الهوائية.

ومع ذلك، تراقب إدارة ليفربول مسألة تجديد عقده بحذر، بعدما شهدت الموسم الماضي تراجعاً كبيراً في أرقام محمد صلاح خلال موسم 2025-2026، عقب موسم مميز في 2024-2025، ولا ترغب في تكرار تجربة التأخر في حسم مستقبل أحد أبرز لاعبيها.

ويمتلك ليفربول عدداً من المدافعين الشباب، بينهم جاكيه وجيوفاني ليوني وإيفياني ندوكوي ومور تالا ندياي، لكن الاستغناء عن فان دايك سيترك فراغاً كبيراً على مستوى الخبرة والقيادة.

ويحصل المدافع الهولندي على راتب يُقدّر بنحو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بعدما لم يقبل خفض راتبه عند تجديد عقده عام 2025. كما ينتهي عقد جو غوميز، البالغ 29 عاماً، في الصيف المقبل، فيما يملك ليفربول خيار شراء رونالد أراوخو، البالغ 27 عاماً، من برشلونة في نهاية الموسم.

ويضع المدير الرياضي جوليان وارد مستقبل فان دايك ضمن أولوياته خلال الأشهر المقبلة، في ظل أهمية القرار بالنسبة إلى التوازن الدفاعي للفريق.

ميلان ويوفنتوس يراقبان الموقف

ومن المتوقع، في حال جاهزيته، أن يخوض فان دايك مباراته الرقم 390 مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد بعد فترة التوقف الدولي، فيما قد يصل إلى مباراته الرقم 400 قبل نهاية العام، ليصبح اللاعب الثامن والعشرين في تاريخ النادي الذي يبلغ هذا العدد من المشاركات.

وسجل فان دايك 36 هدفاً بقميص ليفربول، وهو الرقم الأعلى لمدافع في تاريخ النادي.

أما على صعيد المفاوضات، فلا يتوقع التقرير التوصل إلى اتفاق سريع، مرجحاً أن يفضّل الطرفان التريث، في ظل العلاقة الجيدة والاحترام المتبادل بينهما، مع احتمال استمرار المحادثات حتى عام 2027.

وبحلول كانون الثاني المقبل، سيكون بإمكان فان دايك توقيع اتفاق مبدئي مع نادٍ خارج إنكلترا، وهو ما دفع ميلان ويوفنتوس إلى متابعة وضعه. كما تأمل مصادر في تركيا إقناعه بالانتقال إلى أحد أنديتها، في حال لم يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول، على غرار ما فعله صلاح.

لكن التقرير يشير إلى أن رحيل فان دايك عن ليفربول في الصيف المقبل لا يبدو، في الوقت الراهن، احتمالاً مرجحاً.

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