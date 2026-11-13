بطولة لبنان للكاراتيه تنطلق الأحد على مرحلتين

ينظّم لعام 2026 على مرحلتين في نادي في ، بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف الأندية والفئات العمرية والأحزمة.

وتُقام المرحلة الأولى الأحد 15 تشرين الثاني، وتُخصّص لفئات ما دون 14 عاماً، فيما تُنظم المرحلة الثانية في 29 منه للفئات التي تتجاوز 14 عاماً، للذكور والإناث.

وتأتي البطولة ضمن روزنامة الاتحاد السنوية، بهدف تنشيط المنافسات المحلية وإتاحة الفرصة أمام المشاركين لإبراز قدراتهم الفنية.