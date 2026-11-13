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رياضة

بسبب مخاوف أمنية.. نقل مباراة أستراليا أمام الأردن إلى قطر

Lebanon 24
13-11-2026 | 05:30
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قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن المباراة الودية بين أستراليا والأردن المقررة الأسبوع المقبل نقلت إلى الدوحة، وذلك بعد أن أثيرت مخاوف أمنية بشأن إقامة المباراة في العاصمة الأردنية عمّان.
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وكان من المقرر أن يسافر منتخب أستراليا، التي ستواجه قطر وديا في الدوحة في وقت لاحق من اليوم، إلى الأردن لخوض مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء.

ونقلت المباراة بعدما قالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في أستراليا الأسبوع الماضي إن اللاعبين عبروا "بأغلبية ساحقة" عن رأيهم بضرورة نقل المباراة.

وقال مارتن كوجيلر، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي، في بيان "نحن ممتنون جدا للاتحاد الأردني لكرة القدم لموافقته على نقل المباراة".

وأضاف "ندرك مدى تطلع الأردن وجماهيره لاستقبال المنتخب الأسترالي في عمّان.. كان الحوار مع الاتحاد الأردني منفتحا ومحترما وتعاونيا بامتياز. لقد كانوا مضيفين رائعين في عمّان هذا الأسبوع، وأشكرهم على احترافهم ومرونتهم. ونتطلع إلى الترحيب بالأردن في أستراليا في المستقبل".
 
 
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