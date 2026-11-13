بسبب مخاوف أمنية.. نقل مباراة أستراليا أمام الأردن إلى قطر

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قال الاتحاد ، اليوم الجمعة، إن المباراة الودية بين والأردن المقررة الأسبوع المقبل نقلت إلى ، وذلك بعد أن أثيرت مخاوف أمنية بشأن إقامة المباراة في العاصمة عمّان.وكان من المقرر أن يسافر منتخب أستراليا، التي ستواجه قطر وديا في الدوحة في وقت لاحق ، إلى لخوض مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء.ونقلت المباراة بعدما قالت في أستراليا الأسبوع الماضي إن اللاعبين عبروا "بأغلبية ساحقة" عن رأيهم بضرورة نقل المباراة.وقال مارتن كوجيلر، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي، في بيان "نحن ممتنون جدا للاتحاد لكرة القدم لموافقته على نقل المباراة".وأضاف "ندرك مدى تطلع الأردن وجماهيره لاستقبال المنتخب الأسترالي في عمّان.. كان الحوار مع منفتحا ومحترما وتعاونيا بامتياز. لقد كانوا مضيفين رائعين في عمّان هذا الأسبوع، وأشكرهم على احترافهم ومرونتهم. ونتطلع إلى الترحيب بالأردن في أستراليا في ".