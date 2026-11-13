ريال مدريد يواجه الطموح المغربي.. من يحسم نهائي 2030؟

دخل نادي ريال مدريد
على خط المنافسة بين المغرب وإسبانيا لاستضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030، مؤكداً أحقية ملعب "سانتياغو برنابيو" باحتضان الحدث، في ظل تصاعد التنافس بين الدول المنظمة للبطولة.
ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية
، استغل النادي الملكي زيارة وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" إلى ملعبه لتأكيد جاهزيته لاستضافة النهائي، مشدداً على أن الخبرة التنظيمية لا تقل أهمية عن جودة المنشآت الرياضية.
وقال أحد مسؤولي ريال مدريد
أمام الوفد إن بناء ملعب متطور لا يكفي وحده، بل يتطلب الأمر امتلاك الخبرة اللازمة لإدارة الأحداث الكبرى، معتبراً أن النادي يتفوق في هذا المجال.
من جهته
، أكد رئيس الاتحاد
الإسباني لكرة القدم، رافاييل لوزان، تمسك بلاده باستضافة المباراة النهائية المقررة في 21 تموز
2030، مشدداً على أن إسبانيا لن تتنازل عن هذا المطلب.
كما دخل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على خط المنافسة، مؤكداً أن بلاده ستستضيف العدد الأكبر من مباريات البطولة، التي تنظمها بالشراكة مع المغرب والبرتغال.
وتأتي هذه التحركات في ظل المنافسة مع المغرب على استضافة النهائي، فيما يُنتظر أن يحسم "فيفا" قراره بشأن الملاعب المستضيفة، بما فيها ملعب المباراة النهائية، خلال عام 2027.