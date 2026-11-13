ريال مدريد يواجه الطموح المغربي.. من يحسم نهائي 2030؟

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دخل نادي على خط المنافسة بين المغرب وإسبانيا لاستضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030، مؤكداً أحقية ملعب "سانتياغو برنابيو" باحتضان الحدث، في ظل تصاعد التنافس بين الدول المنظمة للبطولة.ووفقاً لصحيفة "آس" ، استغل النادي الملكي زيارة وفد من الاتحاد الدولي "فيفا" إلى ملعبه لتأكيد جاهزيته لاستضافة النهائي، مشدداً على أن الخبرة التنظيمية لا تقل أهمية عن جودة المنشآت الرياضية.وقال أحد مسؤولي أمام الوفد إن بناء ملعب متطور لا يكفي وحده، بل يتطلب الأمر امتلاك الخبرة اللازمة لإدارة الأحداث الكبرى، معتبراً أن النادي يتفوق في هذا المجال.، أكد الإسباني لكرة القدم، رافاييل لوزان، تمسك بلاده باستضافة المباراة النهائية المقررة في 21 2030، مشدداً على أن إسبانيا لن تتنازل عن هذا المطلب.كما دخل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على خط المنافسة، مؤكداً أن بلاده ستستضيف العدد الأكبر من مباريات البطولة، التي تنظمها بالشراكة مع المغرب والبرتغال.وتأتي هذه التحركات في ظل المنافسة مع المغرب على استضافة النهائي، فيما يُنتظر أن يحسم "فيفا" قراره بشأن الملاعب المستضيفة، بما فيها ملعب المباراة النهائية، خلال عام 2027.