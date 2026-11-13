تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

50 مليون يورو والهدف الألف.. حقيقة انتقال رونالدو إلى فنربخشة التركي

Lebanon 24
13-11-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
50 مليون يورو والهدف الألف.. حقيقة انتقال رونالدو إلى فنربخشة التركي
50 مليون يورو والهدف الألف.. حقيقة انتقال رونالدو إلى فنربخشة التركي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثارت تقارير إعلامية تركية جدلاً بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بعد تداول أنباء عن احتمال انتقاله إلى فنربخشة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل راتب سنوي يُقدّر بنحو 50 مليون يورو.
Advertisement

وكشف الصحفي التركي ياغيز سابونجو أوغلو أن وسيطاً في سوق الانتقالات استطلع إمكانية تعاقد أندية تركية مع رونالدو، قبل أن يبرز اسم فنربخشة ضمن الوجهات المحتملة، من دون صدور أي إعلان رسمي عن بدء مفاوضات أو تقديم عرض للاعب.

وتحدثت تقارير عن احتمال مساهمة رجال أعمال أتراك في تمويل الصفقة، التي قد تمنح رونالدو فرصة بلوغ هدفه التاريخي رقم 1000 بقميص الفريق التركي، بعدما رفع رصيده إلى 985 هدفاً خلال مسيرته الاحترافية.

في المقابل، نفى الصحفي السعودي عبد العزيز المريسل رغبة رونالدو في مغادرة النصر، مؤكداً أن اللاعب يعتزم إنهاء مسيرته الكروية مع النادي السعودي، سواء قرر الاعتزال بنهاية الموسم الحالي أو مواصلة اللعب.

ويرتبط رونالدو، البالغ 41 عاماً، بعقد مع النصر يمتد حتى حزيران 2027، ما يجعل انتقاله خلال كانون الثاني المقبل مشروطاً بالتوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي.

وحتى الآن، تبقى الأنباء المتعلقة بانتقال رونالدو إلى فنربخشة في إطار التكهنات، في ظل غياب أي تأكيد رسمي من الناديين أو اللاعب.
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة انتقال ياسين بونو من الهلال إلى ريفر بليت الأرجنتيني؟
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
معركة الكونغرس.. 50 مليون أميركي يصوّتون مبكراً
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر: المقترح الفرنسي يقضي بأن تسحب الدول الأوروبية 50 مليون برميل من مخزونات الديزل
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نصف مليون يورو تكشف قصة بطلة هجمات باريس
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

عبد العزيز

البرتغالي

السعود

العزيز

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:09 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2026-11-14
Lebanon24
04:30 | 2026-11-14
Lebanon24
04:00 | 2026-11-14
Lebanon24
02:00 | 2026-11-14
Lebanon24
00:36 | 2026-11-14
Lebanon24
15:58 | 2026-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24