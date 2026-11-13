50 مليون يورو والهدف الألف.. حقيقة انتقال رونالدو إلى فنربخشة التركي

Advertisement

أثارت تقارير إعلامية تركية جدلاً بشأن مستقبل النجم ، قائد النصر السعودي، بعد تداول أنباء عن احتمال انتقاله إلى فنربخشة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل راتب سنوي يُقدّر بنحو 50 مليون .وكشف الصحفي ياغيز سابونجو أوغلو أن وسيطاً في سوق الانتقالات استطلع إمكانية تعاقد أندية تركية مع ، قبل أن يبرز اسم فنربخشة ضمن الوجهات المحتملة، من دون صدور أي إعلان رسمي عن بدء مفاوضات أو تقديم عرض للاعب.وتحدثت تقارير عن احتمال مساهمة رجال أعمال أتراك في تمويل الصفقة، التي قد تمنح رونالدو فرصة بلوغ هدفه التاريخي رقم 1000 بقميص الفريق التركي، بعدما رفع رصيده إلى 985 هدفاً خلال مسيرته الاحترافية.في المقابل، نفى الصحفي السعودي المريسل رغبة رونالدو في مغادرة النصر، مؤكداً أن اللاعب يعتزم إنهاء مسيرته الكروية مع النادي السعودي، سواء قرر الاعتزال بنهاية الموسم الحالي أو مواصلة اللعب.ويرتبط رونالدو، البالغ 41 عاماً، بعقد مع النصر يمتد حتى حزيران 2027، ما يجعل انتقاله خلال كانون الثاني المقبل مشروطاً بالتوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي.وحتى الآن، تبقى الأنباء المتعلقة بانتقال رونالدو إلى فنربخشة في إطار التكهنات، في ظل غياب أي تأكيد رسمي من الناديين أو اللاعب.