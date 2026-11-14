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رياضة

هل استخدم إنفانتينو أموال "فيفا" لمنزله؟

Lebanon 24
14-11-2026 | 00:36
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هل استخدم إنفانتينو أموال فيفا لمنزله؟
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تواجه إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مطالب بفتح تحقيق أميركي بشأن مزاعم استخدام أحد الأشخاص المدرجين على كشوف رواتب الاتحاد للعمل بشكل خاص في منزل رئيسه جياني إنفانتينو، في مدينة ميامي.
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وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن شكوى قدمت إلى مصلحة الضرائب الأميركية، تطالب بالتحقيق في مزاعم أداء شخص يتقاضى راتبه من جهة تابعة لـ"فيفا" أعمالا منزلية حصريا لصالح إنفانتينو وزوجته لينا، مقابل حصوله على أجر أو مزايا من خلال جهة مرتبطة بالاتحاد.

وتستند الشكوى، التي اطلعت عليها الصحيفة وتدعمها وثائق، إلى أن استخدام أموال أو موارد تابعة للاتحاد لتغطية خدمات تعود بالنفع الشخصي على أحد مسؤوليه يثير تساؤلات بشأن المنفعة الخاصة والشفافية المالية والحوكمة، فضلا عن دقة سجلات التوظيف والرواتب والضرائب والهجرة.

وحذرت الشكوى من أن ثبوت استخدام موارد الاتحاد لهذا الغرض قد يثير إشكالات تتعلق باستفادته من الإعفاء الضريبي في الولايات المتحدة، حيث يتمتع بوضع ضريبي خاص بموجب المادة 501(c)(4)، المخصصة للمنظمات التي تعمل على تعزيز رفاه المجتمع لأغراض خيرية أو تعليمية أو ترفيهية.

من جانبه، نفى متحدث باسم "فيفا" وجود أي التباس بشأن الجهة التي تتحمل تكاليف العاملين المنزليين، قائلا إن إنفانتينو يدفع هذه التكاليف شخصيا، مضيفا أن المسائل المتعلقة بحياته الشخصية والمنزلية تظل خاصة.
تأتي الشكوى في وقت يتزايد فيه التدقيق السياسي الأميركي في أنشطة "فيفا" وعلاقة إنفانتينو بإدارة الرئيس دونالد ترامب، فضلا عن دوره في مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز" الذي أُلغي بعد انتقادات واسعة.

وقال متحدث باسم النائب الديمقراطي جيمي راسكين، العضو البارز في لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تطلب وثائق تتعلق بقضية العامل المنزلي، لكنها "تتابع تلك التطورات عن كثب".

وقدم الشكوى المحامي الأميركي عبد أيوب، المتخصص في قانون الهجرة، والذي سبق أن شغل منصب المدير التنفيذي الوطني للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز.

ومن المتوقع أن يستغرق أي تحقيق محتمل عدة أشهر، فيما لا تعلن مصلحة الضرائب الأميركية عادة نتائج تحقيقاتها، وإن كانت الإجراءات التي قد تترتب عليها تصبح متاحة للجمهور.

وفي رده على الانتقادات، قال "فيفا" إنه يرحب بالرقابة المشروعة، لكنه حذر وسائل الإعلام من تضخيم ما وصفها بالادعاءات الكاذبة، مشيراً إلى وجود جهود منسقة ومستمرة تستهدف تقويض الاتحاد ورئيسه.
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