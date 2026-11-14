صلاح يكسر ارقاماً قياسية جديدة.. سجل هدفه رقم 70 وقاد مصر للفوز

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اكتسح المنتخب المصري نظيره المالاوي بنتيجة 5-صفر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات الإفريقية، وذلك في المباراة الأولى للمدرب الجديد ، الذي تولى المهمة خلفا لحسام حسن في السابع من نوفمبر الجاري.دخل الفراعنة المباراة بضغط هجومي مبكر، وتمكن ناصر ماهر من افتتاح التسجيل في الدقيقة 6 مستغلا عرضية من محمد هاني، ليدشن بذلك رصيده الدولي الأول في مباراته الخامسة مع الفريق.ولم تمر سوى 4 دقائق حتى ضاعف عمر مرموش النتيجة إثر خطأ دفاعي.ومع تقدم الوقت، زادت خطورة المنتخب المالاوي، لكن الحارس مصطفى شوبير تألق في التصدي لهجمتين خطيرتين للحفاظ على نظافة شباكه. وقبل نهاية الشوط الأول، تحديدا في الدقيقة 38، عاد محمد هاني ليسجل الهدف الثالث بتسديدة صاروخية من اللمسة الأولى.