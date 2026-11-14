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رياضة

بعد وفاة دي ميغيل لاعب تينيريفي.. إيقاف أوونو 12 مباراة

Lebanon 24
14-11-2026 | 04:00
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بعد وفاة دي ميغيل لاعب تينيريفي.. إيقاف أوونو 12 مباراة
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فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة الإيقاف 12 مباراة على خيسوس أوونو حارس منتخب غينيا الاستوائية، عقب التدخل الذي أدى إلى وفاة خيسوس دي ميغيل مهاجم تينيريفي.
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والتحم أوونو مع دي ميغيل على أرض الملعب خلال مباراة فريقي أندورا وتينيريفي بدوري الدرجة الثانية الإسباني في أوائل تشرين الثاني الجاري، ليفارق اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً الحياة في وحدة العناية المركزة بالمستشفى في اليوم التالي.

وقالت لجنة الانضباط إن أوونو ارتكب مخالفة جسيمة بموجب المادة 102 من قانون الانضباط التابع للاتحاد الإسباني، وذلك لسلوكه العنيف ضد أحد المنافسين خلال المباراة مما تسبب في إصابة خطيرة.
وفرضت اللجنة العقوبة القصوى، إلى جانب الغرامات المرتبطة بها، والمنصوص عليها في المادة 52 من القانون.

وقالت اللجنة "الوصف الذي قدمه الحكم نفسه يتيح تقدير الخطورة البالغة لهذا الفعل، سواء بسبب الطريقة التي تم بها، برفع الساق، أو بسبب قوة الصدمة، التي وصفها الحكم صراحة بأنها مفرطة".

وأضافت "من المعروف للجميع أن النتيجة المأساوية لهذا الأمر كانت وفاة خيسوس دي ميغيل"، مشيرة إلى أن الخطورة الاستثنائية لهذه الحالة تبرر "فرض العقوبة القصوى".
وكان أوونو (25 عاماً) انسحب من تشكيلة منتخب غينيا الاستوائية لمباراتي زيمبابوي بتصفيات كأس الأمم الأفريقية هذا الشهر عقب وفاة دي ميغيل.

وقال كارليس مانسو مدرب أندورا الخميس إن أوونو لم يقرر بعد ما إذا كان سيعود إلى المنافسات، مضيفاً أن النادي سيمنح الحارس الوقت والمساحة الكافيين لاتخاذ هذا القرار.

وصرح أوونو الأسبوع الماضي بأنه يمر "بأصعب أيام حياته"، في حين أفاد اتحاد كرة القدم في غينيا الاستوائية بأنه يشعر بحزن وأسى عميقين.
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