في أول مباراة بعد اعتزال ميسي.. الأرجنتين تسقط أمام أوروغواي

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خسر المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الأوروغوياني بنتيجة 2-1، في مباراة ودية أقيمت على ملعب "لا بومبونيرا" في بوينس آيرس، في أول ظهور لبطل العالم منذ اعتزال نجمه اللعب الدولي مطلع تشرين الأول الماضي.وافتتحت أوروغواي التسجيل في الدقيقة 48، بعدما أحرز المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي هدفاً بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف ماكسيميليانو أراوخو الهدف الثاني في الدقيقة 53.وقلّص جوليان ألفاريز الفارق للأرجنتين في الدقيقة 73، لكن محاولات أصحاب الأرض لإدراك التعادل لم تنجح، لتنتهي المواجهة بفوز أوروغواي بقيادة مدربها الجديد فورلان.وشهدت المباراة غياب القميص رقم 10 عن تشكيلة ، بعدما قرر المدرب سكالوني عدم منحه لأي لاعب حتى الآن، في ظل عدم حسم هوية .كما سجّلت المدرجات حضوراً جماهيرياً أقل من المعتاد، فيما بدا المنتخب الأرجنتيني متأثراً بغياب قائده السابق، رغم احتفاظه بالاستحواذ على .ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة كوستاريكا ودياً الثلاثاء المقبل، في محاولة لاستعادة توازنه بعد أول اختبار في مرحلة ما بعد ميسي.