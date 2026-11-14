سخروا منه ولقّبوه بتوت عنخ آمون.. مصري يتوّج بطلاً في الأرجنتين

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حقق المدرب المصري عمرو مختار إنجازاً لافتاً بتتويجه مع بوكا جونيورز بلقب الدوري الأرجنتيني السنوي، بصفته مساعداً للمدرب رودولفو أروابارينا، بعد رحلة مهنية شهدت تحولات عديدة، من لاعب اضطر إلى الاعتزال مبكراً إلى عضو في الجهاز الفني لأحد أشهر أندية العالم.وبدأ مختار مسيرته لاعباً في نادي إنبي المصري، قبل أن يخوض تجارب احترافية في البرتغال والجبل الأسود والتشيك والولايات المتحدة، إلا أن إصابة في الرباط الصليبي أنهت مشواره عام 2019، عندما كان يبلغ 23 عاماً.وعقب اعتزاله، عاد إلى مصر ليعمل منسقاً في الجهاز الفني لنادي بيراميدز، قبل أن تفتح له إجادته اللغات الأجنبية ومعرفته بالتحليل التكتيكي الباب للعمل مترجماً ومساعداً للمدربين.وشكّل تعاونه مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا نقطة تحول في مسيرته، إذ رافقه لاحقاً إلى منتخب والتعاون السعودي، وصولاً إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني.وكشف مختار أن انضمامه إلى الجهاز الفني لبوكا أثار موجة من السخرية في البداية، بسبب وجود مدرب ضمن طاقم الفريق، حتى إن بعض المشجعين شبّهوه بتوت عنخ آمون، قبل أن يتحول لقبه إلى "الفرعون" عقب التتويج.وجاء اللقب بعد فوز درامي لبوكا جونيورز بهدف متأخر سجله الإكوادوري إينر فالنسيا أمام ديفينسا سنترال، ليحتفل مختار بالإنجاز رافعاً المصري في ملعب "لا بومبونيرا" الشهير.واختصر المدرب المصري رحلته بكلمات مؤثرة، مؤكداً أن حلمه الذي بدأ في مصر قاده إلى أحد أشهر ملاعب في العالم، بعدما منحته مهنة التدريب فرصة ثانية لتحقيق طموحاته.