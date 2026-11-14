حتى الرقم 7 سيتغير... البرتغال تخلّد إرث رونالدو على قميص المنتخب

تستعد البرتغال لتكريم نجمها ، خلال المباراة أمام الدنمارك، عبر مبادرة استثنائية يشارك فيها جميع لاعبي المنتخب، بعدما حصل الاتحاد البرتغالي على موافقة "يويفا" للسماح بارتداء أفراد الفريق القميص الذي يحمل الرقم 7، في مخالفة للقواعد المعتادة للمباريات الرسمية.

وسيرتدي جميع لاعبي المنتخب البرتغالي الرقم الذي ارتبط برونالدو، خلال المباراة المقررة مساء السبت على ملعب بلدية براغا، ضمن الأمم الأوروبية، عند الساعة 8:45 مساءً.

وجاءت الفكرة خلال اجتماع عُقد الخميس، وضم البرتغالي بيدرو بروينسا، والمدرب جورجي جيسوس، وقادة المنتخب برناردو سيلفا وروبن دياز وبرونو فرنانديز، حيث اتفقوا على هذه المبادرة تقديراً لمسيرة رونالدو مع المنتخب.

ولن يقتصر التكريم على المباراة، إذ أعلن الاتحاد البرتغالي عن تعديل دائم في تصميم الرقم 7 على قميص المنتخب، من خلال إضافة خط يمر عبر الرقم، ليصبح التصميم الأصلي مرتبطاً بصورة دائمة بفترة رونالدو مع المنتخب.

Advertisement

وقال الاتحاد إن هذا التغيير يهدف إلى تخليد أهمية الرقم وما يمثله في تاريخ المنتخب، مضيفاً أن هناك قصصاً وذكريات وإنجازات ومشاعر ستظل مرتبطة برونالدو.

كما حصل موافقة "يويفا" لتنظيم وقوف وتصفيق جماعي من الجماهير في الدقيقة السابعة من المباراة أمام الدنمارك، لإتاحة الفرصة للمشجعين لتوجيه تحية أخيرة إلى قائدهم السابق.

وكان رونالدو قد أنهى مسيرته الدولية الأسبوع الماضي، بعد 23 عاماً مع المنتخب البرتغالي، خاض خلالها 234 مباراة وسجل 146 هدفاً، وتوّج معه ببطولة أمم عام 2016، وبلقب دوري الأمم الأوروبية مرتين عامي 2019 و2025.

ويمثل رحيله نهاية مرحلة طويلة في تاريخ ، فيما يبدأ المنتخب مرحلة جديدة بقيادة جورجي جيسوس، مع استمرار حضور إرث رونالدو من خلال الرقم 7 على القميص الوطني.