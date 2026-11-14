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خاص

204 مباريات قبل العشرين.. جسد لامين يامال يدفع ثمن صراع النادي والمنتخب

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-11-2026 | 13:30
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204 مباريات قبل العشرين.. جسد لامين يامال يدفع ثمن صراع النادي والمنتخب
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يعود لامين يامال إلى منتخب إسبانيا لكرة القدم قبل مواجهة إنكلترا غداً الأحد على ملعب "متروبوليتانو" في مدريد، في مباراة ستحسم صدارة المجموعة الثالثة في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية. ورغم تأكيد المدرب لويس دي لا فوينتي أن نجم برشلونة جاهز، فإن الإصابة التي أبعدته عن المباراة السابقة أعادت فتح ملف قديم يتجدد مع كل نافذة دولية: من يتحكم في دقائق لاعب في التاسعة عشرة يحمل عبء النادي والمنتخب معاً؟
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وكان يامال قد تعرض لضربة في ركبته اليمنى خلال فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد 2-1 الأحد الماضي، ما تسبب في التهاب وتجمع للسوائل في المفصل. واتفق الجهازان الطبيان في النادي والمنتخب على بقائه في مركز تدريب برشلونة لتلقي العلاج، فغاب عن فوز إسبانيا على التشيك 2-0 في براغ الخميس، وهي أول مباراة يغيب عنها هذا الموسم مع ناديه أو منتخبه، بعدما سجل 17 هدفاً وقدم 13 تمريرة حاسمة في 20 مباراة. وأثار غيابه عن المعسكر انتقادات طالت اللاعب والمدرب، فدافع دي لا فوينتي عن القرار ونفى أن يكون يامال يحظى بمعاملة خاصة.
غير أن الأرقام تكشف حجم الضغط على اللاعب، فهو الأكثر مشاركة في تشكيلة برشلونة هذا الموسم، وكان قد خاض 3702 دقيقة الموسم الماضي. وفي النافذة الدولية السابقة، حدد دي لا فوينتي سقفاً لا يتجاوز 270 دقيقة لكل لاعب في أربع مباريات، لكن يامال أنهاها بـ281 دقيقة، وكان اللاعب الوحيد الذي بدأ المباريات الأربع أساسياً. ويضاف ذلك إلى صيف شاق، إذ وصل إلى كأس العالم بعد أقل من شهرين على تمزق في العضلة الخلفية للفخذ، فأُديرت دقائقه بحذر في دور المجموعات، ثم لعب كل دقائق الأدوار الإقصائية حتى التتويج باللقب.
وليست هذه المرة الأولى التي يتوتر فيها الملف بين الطرفين، فقد اتهم المدرب الألماني هانزي فليك نظيره الإسباني في أيلول من العام الماضي بعدم الاعتناء بيامال الذي كان يعاني إصابة في الفخذ، وعاد يومها إلى برشلونة بإصابة متفاقمة أبعدته خمس مباريات. ثم فوجئ الاتحاد الإسباني لاحقاً بغياب التواصل من النادي عند انسحاب اللاعب من نافذة تشرين الثاني.
ويستند برشلونة في عدم إراحة لاعبه إلى بيانات تشير إلى أنه يقطع نحو تسعة كيلومترات في المباراة، وأنه يمضي 45% من وقتها في المشي، ما يعني بحسب النادي أنه يعرف كيف يوزع جهده. لكن هذا المنطق يصطدم بواقع أن اللاعب خاض 167 مباراة مع الفريق الأول و37 مباراة دولية قبل أن يبلغ العشرين، وهو رقم يفوق ما يخوضه معظم اللاعبين في هذه السن.
وتكمن المشكلة الأعمق في أن كل طرف يتعامل مع يامال من زاوية مصلحته، فالنادي يدفع راتبه ويريده جاهزاً لسباق اللقب، والمنتخب يراه حجر الأساس لجيل بطل العالم. وبين الطرفين، يغيب جهة تراقب الحمل الإجمالي على جسده. وما لم يتحول التنسيق بين برشلونة والاتحاد الإسباني إلى آلية ثابتة بدل أن يكون ردود فعل بعد كل إصابة، فقد يدفع اللاعب الشاب ثمن تنافس المؤسستين على موهبته.
 
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