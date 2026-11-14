قبل مواجهة إسبانيا... رايس يشيد بيامال ويتمسك بأحقية كين بالكرة الذهبية

دافع لاعب وسط منتخب إنكلترا ديكلان رايس عن تتويج زميله وقائد المنتخب هاري كين بجائزة الذهبية، معتبراً أن مهاجم بايرن ميونيخ كان الأحق بها، رغم اعترافه بالمستوى الاستثنائي الذي يقدمه النجم الإسباني الشاب لامين يامال.

وجاء موقف رايس خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مواجهة إنكلترا وإسبانيا، المقررة الأحد على ملعب "ميتروبوليتانو" في ، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في المستوى الأول من الأمم الأوروبية، وفق ما نقلته صحيفة "غول" عن تصريحات اللاعب لشبكة "سكاي سبورتس".

وقال رايس إن يامال لاعب استثنائي ومن بين الأفضل في العالم، متوقعاً أن يحصد العديد من جوائز الكرة الذهبية في ، لكنه شدد على أن فوز كين بالجائزة هذه المرة كان القرار الصحيح، وأن المهاجم الإنكليزي استحقها عن جدارة.

وأضاف أن اللاعبين الإسبان سيعتبرون بطبيعة الحال أن يامال كان الأجدر بالجائزة، لكنه يرى أن ما قدمه كين يبرر تتويجه.

وتطرق رايس إلى المواجهة المرتقبة مع ، واصفاً إياها بالمباراة الكبيرة، ومؤكداً أن اللعب أمام بطل العالم يمنح المنتخب الإنكليزي حافزاً إضافياً لتحقيق الفوز وتقديم أداء قوي. وأوضح أن فريقه يريد إنهاء دور المجموعات في الصدارة، بعدما ضمن المنتخبان التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد 15 نقطة، مقابل 12 نقطة لإنكلترا في المركز الثاني، ما يجعل المواجهة حاسمة لتحديد صاحب المركز الأول، بعدما حسم الطرفان تأهلهما إلى الدور المقبل.

وأشار لاعب أرسنال إلى أن منتخب بلاده لا يزال مطالباً بتقديم مستوى أفضل، رغم أن أداءه أمام كرواتيا في المباراة السابقة كان مقبولاً، معتبراً أن مواجهة إسبانيا ستشكل اختباراً حقيقياً لقدرات المجموعة.

وفي ما يتعلق بالمخاوف من تعرض لاعبي إنكلترا لإساءات عنصرية خلال المباراة، قال رايس إنه سبق أن واجه مواقف مماثلة في مونتينيغرو وبلغاريا، وإن المنتخب يعرف البروتوكول الذي ينبغي اتباعه في هذه الحالات، بما في ذلك مغادرة أرض الملعب.

لكنه أعرب عن أمله في ألا تقع أي حوادث، مشيداً بمدينة مدريد وملعب المباراة، ومؤكداً احترام المنتخب الإنكليزي للاعبين الإسبان وتطلعه إلى أمسية كروية جيدة.