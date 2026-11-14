"حان وقت رحيلك"... أسطورة البرازيل يهاجم أنشيلوتي بعد السقوط أمام اليابان

صعّد السابق روماريو انتقاداته للمدرب كارلو أنشيلوتي، مطالباً البرازيلي سمير شود بإقالته فوراً من تدريب المنتخب، عقب الخسارة أمام بنتيجة 3-2 في مباراة ودية أقيمت في سنغافورة السبت.

ووجّه روماريو، المتوج بكأس العالم عام 1994، رسالة حادة إلى أنشيلوتي عبر حساباته على ، قال فيها: "أنشيلوتي، انتهى الأمر! اجمع أغراضك وارحل! لا أحد يشكك في تاريخك، فأنت أحد أعظم المدربين الذين عرفهم عالم ، لكنك أثبت ذلك على مستوى الأندية. أما مع المنتخب البرازيلي، فلم تُظهر حتى الآن أنك على قدر المهمة. لقد سئمنا!".

وبحسب موقع "غول"، لم يكتفِ روماريو بمهاجمة المدرب الإيطالي، بل وجّه كلامه مباشرة إلى رئيس الاتحاد البرازيلي، داعياً إياه إلى اتخاذ قرار سريع بشأن مستقبل الجهاز الفني.

وقال مخاطباً شود: "أنت شاب وبرازيلي، وأعتقد أنك تريد الأفضل لكرة القدم لدينا، لكن حان الوقت لإظهار الشجاعة واتخاذ القرار. أَقِل أنشيلوتي! قميص المنتخب البرازيلي ليس أمراً يمكن الاستهتار به، ولا يمكننا المخاطرة بإهدار كأس عالم أخرى. حان وقت التحرك الآن".

وجاء موقف روماريو بعد خسارة أمام اليابان في مباراة شهدت تقلبات عدة. فقد تقدم المنتخب الياباني بهدفين سجلهما تاكيفوسا كوبو وكيتو ناكامورا خلال أول 19 دقيقة، قبل أن يقلّص فينيسيوس الفارق في الدقيقة 33، ثم يدرك التعادل في الدقيقة 75.

لكن تاتسوهيرو ساكاموتو خطف هدف الفوز لليابان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وسط احتجاجات من لاعبي المنتخب البرازيلي على وجود مخالفة في بداية الهجمة. وانتهت المباراة بطرد أنشيلوتي والجناح رافينيا بعد اعتراضهما على قرارات الحكم.

وسبق لروماريو أن طالب برحيل أنشيلوتي في الماضي، عقب خروج البرازيل من 2026 أمام ، واصفاً أداء المنتخب حينها بأنه "وصمة عار".

ورغم اعترافه بسجل أنشيلوتي الحافل بالإنجازات على مستوى الأندية، يرى روماريو أن المدرب الإيطالي لم ينجح حتى الآن في تقديم ما يثبت قدرته على قيادة المنتخب البرازيلي، محذراً من استمرار الوضع الحالي إلى حين فوات الأوان.