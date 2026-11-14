برأسية بن سبعيني.. الجزائر تهزم توغو وتعزّز صدارتها

حسم رامي بن سبعيني مواجهة وتوغو بهدف في الدقيقة 76، ليمنح منتخب بلاده الفوز 1-0، السبت، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم 2027.

وبعد سلسلة من الفرص الضائعة للجزائر، استغلّ مدافع عرضية أنيس وحوّلها برأسه إلى الشباك.

ورفعت الجزائر رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة التاسعة، بفارق 3 نقاط عن زامبيا الثانية. وبقيت توغو ثالثة بـ3 نقاط، أمام بوروندي الأخيرة بنقطتين.

ويتجدّد اللقاء بين المنتخبين الثلاثاء المقبل على أرض توغو، ضمن الجولة الرابعة.