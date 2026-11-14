برأسية بن سبعيني.. الجزائر تهزم توغو وتعزّز صدارتها

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حسم رامي بن سبعيني مواجهة الجزائر وتوغو بهدف في الدقيقة 76، ليمنح منتخب بلاده الفوز 1-0، السبت، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.
وبعد سلسلة من الفرص الضائعة للجزائر، استغلّ مدافع بوروسيا دورتموند عرضية أنيس حاج موسى وحوّلها برأسه إلى الشباك.
ورفعت الجزائر رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة التاسعة، بفارق 3 نقاط عن زامبيا الثانية. وبقيت توغو ثالثة بـ3 نقاط، أمام بوروندي الأخيرة بنقطتين.
ويتجدّد اللقاء بين المنتخبين الثلاثاء المقبل على أرض توغو، ضمن الجولة الرابعة.