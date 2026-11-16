فرنسا تخطف صدارة مجموعتها بنقاط تركيا في دوري الامم

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فاز منتخب على نظيره بنتيجة 2-1، مساء الأحد، لينتزع الصدارة في ختام منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول بدوري أمم .بعد شوط أول سلبي، تقدمت فرنسا بهدف عكسي سجله المدافع التركي إميرهان توبتشو في الدقيقة 49 من المباراة التي أقيمت بمعقل نادي بوردو، الفريق القديم لزين الدين زيدان المدير الفني لمنتخب فرنسا.وأضاف إيلي جونيور كروبي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 80، بينما قلص الفارق بهدف وحيد سجله عبد بردكجي في الدقيقة 90.بهذه النتيجة، يرفع منتخب فرنسا رصيده إلى 13 نقطة، ليتأهل لدور الثمانية في صدارة المجموعة، بينما تذيلت الترتيب بدون رصيد بعد الخسارة في جميع المباريات ، ليهبط للمستوى الثاني.واستفاد المنتخب الفرنسي بطل الأمم في 2021 من سقوط إيطاليا أمام بلجيكا بنتيجة 4-1 في مباراة أخرى بنفس التوقيت، ليتأهل الشياطين الحمر في الوصافة، بينما تودع إيطاليا منافسات البطولة القارية.