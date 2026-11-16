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رياضة

فرنسا تخطف صدارة مجموعتها بنقاط تركيا في دوري الامم

Lebanon 24
16-11-2026 | 00:45
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فرنسا تخطف صدارة مجموعتها بنقاط تركيا في دوري الامم
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فاز منتخب فرنسا على نظيره التركي بنتيجة 2-1، مساء الأحد، لينتزع الصدارة في ختام منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول بدوري أمم أوروبا لكرة القدم.
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بعد شوط أول سلبي، تقدمت فرنسا بهدف عكسي سجله المدافع التركي إميرهان توبتشو في الدقيقة 49 من المباراة التي أقيمت بمعقل نادي بوردو، الفريق القديم لزين الدين زيدان المدير الفني لمنتخب فرنسا.

وأضاف إيلي جونيور كروبي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 80، بينما قلص الأتراك الفارق بهدف وحيد سجله عبد الكريم بردكجي في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة، يرفع منتخب فرنسا رصيده إلى 13 نقطة، ليتأهل لدور الثمانية في صدارة المجموعة، بينما تذيلت تركيا الترتيب بدون رصيد بعد الخسارة في جميع المباريات الست، ليهبط للمستوى الثاني.

واستفاد المنتخب الفرنسي بطل دوري الأمم في 2021 من سقوط إيطاليا أمام بلجيكا بنتيجة 4-1 في مباراة أخرى بنفس التوقيت، ليتأهل الشياطين الحمر في الوصافة، بينما تودع إيطاليا منافسات البطولة القارية.
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