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توفي النجم البرازيلي السابق دينو ساني، أحد أفراد المنتخب المتوّج بكأس العالم عام 1958، عن عمر ناهز 94 عاماً، وفق ما أعلن الاتحاد البرازيلي ، الأحد.وكان ساني من أبرز لاعبي الجيل الذي منح أول ألقابها العالمية في مونديال السويد، إلى جانب الأسطورة بيليه، إذ شارك في أول مباراتين أمام النمسا وإنجلترا، قبل أن تبعده إصابة عضلية عن بقية البطولة.ونعى الاتحاد البرازيلي اللاعب الراحل، مؤكداً أن اسمه سيبقى محفوراً في تاريخ المنتخب، بعدما أسهم في تحقيق أول إنجاز عالمي لكرة القدم البرازيلية.وخاض ساني 24 مباراة دولية، سجل خلالها أربعة أهداف، كما تألق على مستوى الأندية، خصوصاً مع ، الذي توّج معه بلقب الدوري موسم 1961-1962 وكأس الأندية الأوروبية البطلة عام 1963.ولعب أيضاً لأندية بالميراس وساو باولو وبوكا جونيورز وكورينثيانز، قبل اعتزاله عام 1968 واتجاهه إلى التدريب، حيث عدد من الأندية البرازيلية، إلى جانب منتخب قطر ونادي بينارول الأوروغوياني.وبرحيله، تفقد البرازيلية أحد رموز جيلها الذهبي الذي وضع البلاد للمرة الأولى على عرش العالمية.