شنّ مدرب المنتخب الألماني يورغن كلوب هجوماً حاداً على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا"، جياني إنفانتينو، مطالباً بتغييره، ومعتبراً أن أوضاع الاتحاد أصبحت أسوأ مما كانت عليه خلال عهد الرئيس السابق سيب بلاتر.
وجاءت تصريحات كلوب خلال مؤتمر صحفي
في برلين، الأحد، عشية مواجهة ألمانيا
وهولندا في دوري
الأمم الأوروبية، حيث أكد أن تغيير قيادة الفيفا بات ضرورياً لمستقبل كرة القدم
.
وقال كلوب: "أعتقد أن معظم الناس يتفقون على أن التغيير سيكون منطقياً للغاية. لم أكن أتوقع أن تسوء الأمور أكثر بعد سيب بلاتر، لكن أحدهم نجح في تحقيق ذلك".
وأضاف أن رحيل إنفانتينو قد يفتح الباب أمام شخصيات تضع مصلحة كرة القدم فوق الاعتبارات المالية، مشدداً على ضرورة تولي رئاسة الاتحاد الدولي
من يهتم فعلياً بمستقبل اللعبة.
وكان إنفانتينو قد تولى رئاسة الفيفا عام 2016 خلفاً لبلاتر، الذي استقال وسط فضائح فساد، قبل أن يبرئه القضاء
السويسري لاحقاً في قضية تتعلق بمدفوعات مالية للرئيس السابق للاتحاد الأوروبي
ميشيل بلاتيني.
وتأتي انتقادات كلوب في وقت يواجه فيه إنفانتينو اعتراضات على عدد من قراراته، أبرزها محاولة استقطاب مستثمرين من القطاع الخاص إلى كيان تجاري تابع للفيفا يمتلك حقوقاً مرتبطة بالبطولات الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم
، وهي خطة لم تُنفذ.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسة الفيفا في آذار 2027، وسط إعلان إنفانتينو عزمه الترشح لولاية جديدة.