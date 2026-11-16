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شنّ مدرب المنتخب الألماني يورغن كلوب هجوماً حاداً على رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، مطالباً بتغييره، ومعتبراً أن أوضاع الاتحاد أصبحت أسوأ مما كانت عليه خلال عهد الرئيس السابق سيب بلاتر.وجاءت تصريحات كلوب خلال في برلين، الأحد، عشية مواجهة وهولندا في الأمم الأوروبية، حيث أكد أن تغيير قيادة الفيفا بات ضرورياً لمستقبل .وقال كلوب: "أعتقد أن معظم الناس يتفقون على أن التغيير سيكون منطقياً للغاية. لم أكن أتوقع أن تسوء الأمور أكثر بعد سيب بلاتر، لكن أحدهم نجح في تحقيق ذلك".وأضاف أن رحيل إنفانتينو قد يفتح الباب أمام شخصيات تضع مصلحة كرة القدم فوق الاعتبارات المالية، مشدداً على ضرورة تولي رئاسة من يهتم فعلياً بمستقبل اللعبة.وكان إنفانتينو قد تولى رئاسة الفيفا عام 2016 خلفاً لبلاتر، الذي استقال وسط فضائح فساد، قبل أن يبرئه السويسري لاحقاً في قضية تتعلق بمدفوعات مالية للرئيس السابق للاتحاد ميشيل بلاتيني.وتأتي انتقادات كلوب في وقت يواجه فيه إنفانتينو اعتراضات على عدد من قراراته، أبرزها محاولة استقطاب مستثمرين من القطاع الخاص إلى كيان تجاري تابع للفيفا يمتلك حقوقاً مرتبطة بالبطولات الكبرى، وفي مقدمتها ، وهي خطة لم تُنفذ.ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسة الفيفا في آذار 2027، وسط إعلان إنفانتينو عزمه الترشح لولاية جديدة.