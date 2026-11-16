Advertisement

أكد الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب ، أن تأجيل كأس آسيا إلى كانون الأول 2027 يمنحه فرصة إضافية لبناء جيل جديد من اللاعبين، مشدداً على أهمية الفوز أمام ، الثلاثاء، ضمن بطولة البصرة الرباعية الودية.وأوضح أرنولد، خلال الاثنين، أن تأجيل البطولة القارية يتيح له مزيداً من الوقت لتجديد صفوف المنتخب، مشيراً إلى أنه بدأ بالفعل إشراك لاعبين دون 23 عاماً خلال المواجهة الافتتاحية أمام .وأضاف أن هدفه الأساسي، بعد التأهل إلى كأس العالم وانتهاء كأس ، يتمثل في إعداد جيل قادر على تمثيل مستقبلاً.ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة إيران، سعياً لتحقيق فوزه الأول في البطولة، بعد تعادله سلبياً مع لبنان، في مباراة شهدت وصول قائده أيمن حسين إلى مباراته الدولية المئة.ووصف أرنولد المنتخب بأنه منافس قوي على المستويين البدني والفني، مؤكداً أهمية تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة السابقة.، أعرب مدرب إيران أمير قلعة نويي عن تطلعه للمواجهة، مؤكداً أن لاعبيه لا يخشون اللعب أمام الجماهير العراقية، رغم اعتماد تشكيلته على عدد كبير من العناصر الشابة.وكان المنتخب الإيراني قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على فلسطين بهدفين دون رد، فيما يسعى إلى تحقيق انتصاره الأول أمام جماهيره.