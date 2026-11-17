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ليس انتقال المنتخب الألماني من شركة Adidas إلى Nike مجرد تغيير في الجهة المصنّعة لقميصه، بل هو نهاية واحدة من أعرق الشراكات في تاريخ العالمية، امتدت نحو سبعة عقود، وارتبطت بأبرز والإنجازات التي صنعت هوية "المانشافت"فالقميص الأبيض ذو الخطوط السوداء الثلاثة لم يكن مجرد زي ، بل تحوّل إلى رمز للمنتخب الألماني، ورافق أجيالاً من اللاعبين في لحظات تاريخية، من التتويجات العالمية إلى النهائيات الكبرى، ليصبح جزءاً من الذاكرة الكروية .تعود بداية العلاقة بين المنتخب الألماني وAdidas إلى عام 1954، عندما ساهمت الشركة، التي أسسها أدولف داسلر، في تجهيز منتخب الغربية خلال مشاركته في في سويسرا.وكانت المباراة النهائية أمام المجر،المعروفة تاريخياً باسم "معجزة برن"، نقطة الانطلاق الفعلية لهذه الشراكة. ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت Adidas شريكاً أساسياً للمنتخب الألماني، ورافقته في أبرز إنجازاته، إذ ارتدى قميصها خلال تتويجه بكأس العالم أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، فضلاً عن إحرازه بطولة أمم أعوام 1972 و1980 و1996.في آذار 2024، أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اختيار شركة Nike الأميركية لتكون المجهّز الرسمي للمنتخبات الوطنية ابتداءً من عام 2027، منهياً بذلك علاقة استمرت أكثر من 70 عاماً مع Adidas.وأوضح الاتحاد أن القرار جاء بعد مناقصة تنافسية، قدمت خلالها Nike الاقتصادي الأفضل، إلى جانب رؤية تتعلق بتطوير كرة القدم الألمانية ودعم كرة القدم النسائية والرياضة على مستوى الهواة.بموجب الاتفاق، ستتولى Nike تجهيز جميع المنتخبات الوطنية الألمانية اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027، على أن يستمر العقد حتى نهاية عام 2034.وبذلك، تنتهي علاقة Adidas بالمنتخبات الألمانية مع نهاية عام 2026، بعدما رافقت أربعة أجيال من أبطال العالم وأسهمت في ترسيخ صورة القميص الألماني في ذاكرة جماهير كرة القدم.وهكذا، لا يقتصر المشهد على استبدال الخطوط الثلاثة بشعار Nike، بل يطوي صفحة من تاريخ كرة القدم الألمانية، بدأت عام 1954 واستمرت لأكثر من سبعة عقود، لتبدأ مرحلة جديدة مع العلامة الأميركية.