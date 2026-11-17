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باشر المنتخب اللبناني لألعاب القوى للناشئين والناشئات (دون 18 سنة) تدريباته على ملعب مدرسة سيدة الجمهور، حيث أجرى حصته التدريبية الأولى، بإشراف للمنتخب وديع الحولي، وبمشاركة المدربتين سهى مرزوق وأليس كيروز.وشهد التدريب الأول حضور رئيس لجنة المنتخبات، نائب اللبناني لألعاب القوى نعمة الله ، الذي تابع سير التحضيرات الفنية والبدنية، واطلع على أجواء العمل بين الجهاز الفني واللاعبين، في إطار الحرص على توفير أفضل الظروف لإعداد المنتخب للاستحقاقات الرياضية المقبلة.وفي ما يلي أسماء لاعبي ولاعبات منتخب لفئة تحت 18 سنة: نسرين - فيفيان - مريم مسيكه - جواد رزق - تمارا جريج- هيفاء الفران - نزيه عويضه - غدي - انطوان خزعل - مارلون سعيد - عثمان بركة - كارن البواب - ليا بوصالح - اكسيل ابي راشد - ايليانا معوض - جاين صعب - راما .