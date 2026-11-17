Advertisement

أهدر المنتخب المصري فرصة حسم تأهله المبكر إلى نهائيات كأس الأمم 2027، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام مضيفه مالاوي، الثلاثاء، على ملعب بينغو الوطني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.وفشل "الفراعنة" في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال المباراة، رغم مشاركة الثلاثي الهجومي وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، ليؤجلوا حسم بطاقة التأهل إلى الجولتين الأخيرتين.وشهد الشوط الأول محاولات لافتتاح التسجيل، أبرزها فرصة عمر مرموش في الدقيقة 18، ورأسية تريزيجيه التي تصدى لها حارس مالاوي، فيما أنقذ الحارس المصري مصطفى شوبير مرماه من فرصة خطيرة قبل الاستراحة.وفي الشوط الثاني، حاول المدرب تنشيط الهجوم بإشراك إبراهيم عادل وهيثم حسن وحمزة عبد ، لكن الدفاع المالاوي حافظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.وبهذه النتيجة، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، خلف أنغولا المتصدرة برصيد 10 نقاط، عقب فوزها على جنوب بهدف دون رد، فيما وصلت مالاوي إلى 4 نقاط في المركز الثالث.وكان المنتخب المصري قد تغلب على مالاوي بخماسية نظيفة في الجولة السابقة بالقاهرة، لكنه عجز عن تكرار تفوقه خارج أرضه.ويحتاج المنتخب المصري إلى حسم تأهله خلال مباراتيه المتبقيتين أمام جنوب السودان وأنغولا في آذار 2027، بعدما فقد فرصة ضمان العبور المبكر إلى النهائيات.