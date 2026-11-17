Advertisement

كشف النجم الإنجليزي السابق واين روني، مهاجم ومنتخب ، أنه عانى من اضطرابات نفسية حادة خلال ذروة مسيرته الكروية، وصلت إلى حد التفكير في الانتحار، رغم النجاحات الكبيرة التي حققها داخل الملاعب.وأوضح روني، البالغ 41 عاماً، خلال ظهوره في بودكاست "Life at the Midpoint" مع الإعلامية غابي لوغان، أن حالته النفسية تدهورت بعد زواجه وولادة ابنه الأكبر كاي، مشيراً إلى أنه كان يعزل نفسه أحياناً لمدة يومين متتاليين ويُفرط في شرب بعيداً عن الأنظار.وقال إنه وصل إلى مرحلة لم يعد يرغب فيها بمقابلة الناس أو الظهور في الأماكن العامة، مضيفاً أنه كان يتجنب الظهور أمام ابنه في تلك الحالة.واعترف روني بأنه أخفى معاناته لفترة طويلة خشية أن يُنظر إليه على أنه ضعيف، قبل أن يلجأ إلى العلاج النفسي بمساندة زوجته كولين، التي أدت دوراً أساسياً في مساعدته على تجاوز تلك المرحلة.وأشار إلى أن تلك الفترة، التي شهدت تألقه مع وتأسيس أسرته، كان يُفترض أن تكون الأسعد في حياته، لكنها تحولت إلى واحدة من أصعب مراحله النفسية.ويُعد روني الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد، بعدما خاض مسيرة حافلة بالألقاب مع النادي الإنجليزي، قبل اعتزاله اللعب عام 2021 واتجاهه إلى التدريب والتحليل الرياضي.